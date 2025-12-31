  • Články
Pápež Lev XIV.: Potrebujeme mierové projekty, nie ozbrojené stratégie

  • DNES - 19:20
  • Vatikán
Pápež Lev XIV.: Potrebujeme mierové projekty, nie ozbrojené stratégie

Pápež Lev XIV. počas tradičnej koncoročnej slávnostnej svätej omše v stredu večer vyhlásil, že ľudstvo potrebuje oslobodzujúce a mierové projekty, a nie ozbrojené stratégie. TASR o tom informuje podľa agentúry ANSA.

V našej dobe cítime potrebu múdreho, láskavého a milosrdného plánu. Nech je to plán slobodný a oslobodzujúci, pokojný, verný,“ povedal pápež v závere roka počas svätej omše spojenej s tradičným chválospevom Te Deum (Teba, Bože, chválime) vo vatikánskej Bazilike svätého Petra.

Hlava katolíckej cirkvi však upozornila, že v súčasnosti svet pohlcujú iné plány. „Sú to skôr stratégie zamerané na dobývanie trhov, území a sfér vplyvu. Ozbrojené stratégie, ktoré sú zahalené do pokryteckých rečí, ideologických proklamácií a falošných náboženských motívov,“ vyhlásil pápež.

Lev XIV. sa tiež poďakoval za Jubilejný rok, ktorý katolícka cirkev oslavuje každých 25 rokov. Pápež ho oficiálne uzavrie na Troch kráľov a v stredu vyjadril vďaku mestu Rím a všetkým dobrovoľníkom, ktorí počas neho vypomáhali. Podľa oficiálnych štatistík navštívilo rôzne cirkevné podujatia vo Vatikáne počas Jubilejného roka 3,2 milióna ľudí.

Zdroj: Info.sk, TASR
