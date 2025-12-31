Pápež Lev XIV.: Potrebujeme mierové projekty, nie ozbrojené stratégie
- DNES - 19:20
- Vatikán
Pápež Lev XIV. počas tradičnej koncoročnej slávnostnej svätej omše v stredu večer vyhlásil, že ľudstvo potrebuje oslobodzujúce a mierové projekty, a nie ozbrojené stratégie. TASR o tom informuje podľa agentúry ANSA.
„V našej dobe cítime potrebu múdreho, láskavého a milosrdného plánu. Nech je to plán slobodný a oslobodzujúci, pokojný, verný,“ povedal pápež v závere roka počas svätej omše spojenej s tradičným chválospevom Te Deum (Teba, Bože, chválime) vo vatikánskej Bazilike svätého Petra.
Hlava katolíckej cirkvi však upozornila, že v súčasnosti svet pohlcujú iné plány. „Sú to skôr stratégie zamerané na dobývanie trhov, území a sfér vplyvu. Ozbrojené stratégie, ktoré sú zahalené do pokryteckých rečí, ideologických proklamácií a falošných náboženských motívov,“ vyhlásil pápež.
Lev XIV. sa tiež poďakoval za Jubilejný rok, ktorý katolícka cirkev oslavuje každých 25 rokov. Pápež ho oficiálne uzavrie na Troch kráľov a v stredu vyjadril vďaku mestu Rím a všetkým dobrovoľníkom, ktorí počas neho vypomáhali. Podľa oficiálnych štatistík navštívilo rôzne cirkevné podujatia vo Vatikáne počas Jubilejného roka 3,2 milióna ľudí.
Zelenskyj v novoročnom posolstve: Veríme v mier, bojujeme zaň a pracujeme na ňom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo svojom novoročnom posolstve zverejnenom v stredu na sociálnych sieťach poďakoval obrancom, vďaka ktorým krajina už takmer štyri roky odoláva ruskej invázii.
Čína: Si ocenil technologický pokrok krajiny a pripomenul úmysel ovládnuť Taiwan
Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu vyzdvihol technologický pokrok svojej krajiny v oblastiach, ako sú umelá inteligencia či polovodiče.
Francúzsko plánuje zakázať sociálne médiá pre deti mladšie ako 15 rokov
Francúzsko pripravuje nový zákon na ochranu mladistvých pred nadmerným trávením času pred obrazovkou a od septembra plánuje zakázať prístup k sociálnym médiám deťom mladším ako 15 rokov.
Austrálske Sydney privítalo rok 2026 aj spomienkou na streľbu na Bondi Beach
Rok 2026 o 14.00 h SEČ privítali aj obyvatelia juhovýchodnej Austrálie, kde si v najväčšom meste krajiny Sydney prišlo viac ako milión ľudí pozrieť veľkolepý ohňostroj.