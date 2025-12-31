  • Články
Francúzsko plánuje zakázať sociálne médiá pre deti mladšie ako 15 rokov

  • DNES - 17:46
  • Paríž
Francúzsko plánuje zakázať sociálne médiá pre deti mladšie ako 15 rokov

Francúzsko pripravuje nový zákon na ochranu mladistvých pred nadmerným trávením času pred obrazovkou a od septembra plánuje zakázať prístup k sociálnym médiám deťom mladším ako 15 rokov.

Iniciatívu podporuje prezident Emmanuel Macron, ktorý uviedol, že parlament by mal návrh začať prerokúvať v januári. Austrália pritom tento mesiac ako prvá krajina na svete zaviedla zákaz používania sociálnych médií pre deti mladšie než 16 rokov.

Mnohé štúdie a správy v súčasnosti potvrdzujú rôzne riziká spojené s nadmerným používaním digitálnych obrazoviek u dospievajúcich,“ uvádza sa v návrhu, ktorý videla francúzska agentúra. Podľa vlády deti s neobmedzeným prístupom na internet môžu byť vystavené nevhodnému obsahu či kyberšikane.

Návrh zákona obsahuje dva články. Prvý zakazuje „poskytovanie online sociálnych médií prostredníctvom online platformy osobám mladším ako 15 rokov“. Druhý požaduje zákaz používania mobilných telefónov na stredných školách.

Macron zdôraznil, že digitálna ochrana maloletých je prioritou jeho vlády, no problémy sú s jej presadzovaním a dodržiavaním medzinárodného práva.

Horná komora francúzskeho parlamentu, Senát, tento mesiac podporila iniciatívu na ochranu tínedžerov pred nadmerným časom stráveným pred obrazovkou a prístupom k sociálnym médiám, ktorá zahŕňa požiadavku rodičovského súhlasu pre deti vo veku od 13 do 16 rokov na registráciu na sociálnych sieťach. Návrh Senátu bol predložený Národnému zhromaždeniu, ktoré musí text schváliť, aby sa stal zákonom.

Zdroj: Info.sk, TASR
