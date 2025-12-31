Nemecké firmy signalizujú na budúci rok rušenie pracovných miest
- DNES - 16:43
- Berlín
Nemecké firmy sa pripravujú na náročnejšie prostredie v roku 2026 a stále viac priemyselných podnikov očakáva znižovanie počtu zamestnancov.
Poukázal na to nedávny prieskum popredných nemeckých obchodných združení, ktorý signalizuje, že v oblasti prijímania zamestnancov prevažuje v nemeckých podnikoch momentálne pesimizmus nad optimizmom. Informovala o tom agentúra Reuters.
Prieskum ukázal, že takmer 50 % oslovených spoločností očakáva na budúci rok zníženie počtu pracovných miest. Naopak, iba nízke percento podnikov počíta so zvýšením ich počtu. Zvyšok predpokladá, že počty zamestnancov sa meniť nebudú, čo odráža skôr defenzívnu pozíciu než vieru v budúci rast.
Nepriaznivé vyhliadky dali najavo najmä podniky v tradičných výrobných odvetviach. Sú to najmä automobilový priemysel, textilné podniky či papierenské firmy, kde slabý dopyt vo svete a s tým spojený nízky export, ako aj vysoké náklady na domácom trhu, výrazne znižujú ziskové marže.
Predstavitelia firiem zároveň upozorňujú, že pôvodné očakávania rýchleho zotavenia ekonomiky sú na ústupe. V súčasnosti prevažuje názor, že ekonomika sa stabilizuje, avšak na nižšej úrovni, než sa pôvodne predpokladalo. To redukuje priestor na expanziu. Dôkazom toho sú investičné plány, v ktorých mnohé podniky naznačili, že kapitálové výdavky v nasledujúcom roku obmedzia, čo znovu zhoršuje možnosti v oblasti zamestnanosti.
Väčšie šance majú podniky napojené na sektory obrany, letectva a niektoré oblasti služieb. Tie budú môcť vyťažiť zo zvýšených výdavkov nemeckej vlády na posilnenie obrany a infraštruktúry.
Výsledky prieskumu tak naznačujú, že pre nemecký trh práce bude nasledujúci rok náročný. Keďže podniky preferujú udržanie nákladov pod kontrolou a efektívnosť výroby, vytváranie nových pracovných miest bude vo väčšine firiem na posledných miestach.
