Austrálske Sydney privítalo rok 2026 aj spomienkou na streľbu na Bondi Beach
- DNES - 16:21
- Sydney
Rok 2026 o 14.00 h SEČ privítali aj obyvatelia juhovýchodnej Austrálie, kde si v najväčšom meste krajiny Sydney prišlo viac ako milión ľudí pozrieť veľkolepý ohňostroj.
Oslavy sa konali v tieni nedávnej tragickej streľby na Bondi Beach, kde pri antisemitsky motivovanom útoku zahynulo 16 ľudí vrátane útočníka. Na pamiatku zosnulých rozsvietili most Harbour Bridge. TASR o tom píše podľa televízie BBC.
V sydneyskom prístave sa od skorého rána zhromažďovali davy ľudí, aby si zabezpečili najlepší výhľad na svetoznámy polnočný ohňostroj, ktorý trval 30 minút.
Po decembrovej streľbe na oslavách posilnili bezpečnostné opatrenia. Premiér štátu Nový Južný Wales Chris Minn ozrejmil, že prebieha mimoriadna policajná operácia, v rámci ktorej nasadili aj ťažkoodencov.
Ďalšie časti Austrálie pre rozličné časové pásma privítajú nový rok postupne. Rok 2026 sa o 14.30 h SEČ začal v štáte Južná Austrália a o 15.00 h SEČ v Queenslande. Postupne sa pridajú ďalšie štáty a austrálske teritóriá. Posledným obývaným austrálskym územím, ktoré vstúpi do nového roka, budú Kokosové ostrovy v Indickom oceáne o 18.30 h SEČ.
Na zbrane USA pre Ukrajinu prispeli spojenci už viac než štyrmi mld. dolárov
Rumunsko a Chorvátsko sa pripojili k mechanizmu PURL, v rámci ktorého spojenci nakupujú od USA zbrane a muníciu pre Ukrajinu.
Putin v novoročnom prejave vyjadril presvedčenie, že Rusko na Ukrajine zvíťazí
Rusko podľa prezidenta Vladimira Putina verí, že vo vojne proti Ukrajine zvíťazí. Putin to vyhlásil v stredu v novoročnom prejave, v ktorom sa popri miliónoch Rusov obrátil aj na ruských vojakov bojujúcich na Ukrajine.
Rok 2026 už privítali aj obyvatelia Nového Zélandu
Najväčšie novozélandské mesto Auckland privítalo rok 2026 o 12.00 h SEČ tradičným ohňostrojom v centre metropoly, ktorý bol odpálený z 328 metrov vysokej televíznej a vyhliadkovej veže Sky Tower.
Merz v novoročnom prejave vyzval Európu na presadzovanie mieru a prosperity
Európa musí dôraznejšie presadzovať svoje záujmy, aby si v roku 2026 zabezpečila mier a prosperitu napriek výzvam, ktoré pre ňu predstavuje ruská agresia, globálny protekcionizmus a meniace sa väzby so Spojenými štátmi.