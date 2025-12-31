Na zbrane USA pre Ukrajinu prispeli spojenci už viac než štyrmi mld. dolárov
- DNES - 14:51
- Kyjev
Rumunsko a Chorvátsko sa pripojili k mechanizmu PURL, v rámci ktorého spojenci nakupujú od USA zbrane a muníciu pre Ukrajinu.
Celková suma príspevkov dosiahla 4,3 miliardy dolárov, z toho takmer 1,5 miliardy dolárov len v decembri, oznámil v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý novým prispievateľom poďakoval za účasť na iniciatíve.
Od jesene Ukrajina dostáva zbrane zo zásob USA na základe mechanizmu nazvaného Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL). Ten vytvorili Spojené štáty a ich spojenci, pričom tieto dodávky financujú krajiny NATO.
Do iniciatívy sa dosiaľ podľa Zelenského zapojilo 24 krajín. Chorvátsko podľa svojho ministerstva zahraničných vecí prispelo sumou 15 miliónov eur, zatiaľ čo Rumunsko poskytlo 50 miliónov eur.
Vďaka doterajším príspevkom vo výške viac než štyroch miliárd dolárov sa už podarilo vytvoriť osem balíkov pomoci a v súčasnosti prebiehajú práce na financovaní ďalších dvoch, uviedol Zelenskyj na sieti X.
„Ďakujeme všetkým, ktorí Ukrajine v tomto roku pomohli, a tým, ktorí nás budú podporovať aj v roku 2026. Prinášame mier a zaručenú bezpečnosť Ukrajine a celej Európe,“ dodal.
Rusko podľa prezidenta Vladimira Putina verí, že vo vojne proti Ukrajine zvíťazí. Putin to vyhlásil v stredu v novoročnom prejave, v ktorom sa popri miliónoch Rusov obrátil aj na ruských vojakov bojujúcich na Ukrajine.
Najväčšie novozélandské mesto Auckland privítalo rok 2026 o 12.00 h SEČ tradičným ohňostrojom v centre metropoly, ktorý bol odpálený z 328 metrov vysokej televíznej a vyhliadkovej veže Sky Tower.
Európa musí dôraznejšie presadzovať svoje záujmy, aby si v roku 2026 zabezpečila mier a prosperitu napriek výzvam, ktoré pre ňu predstavuje ruská agresia, globálny protekcionizmus a meniace sa väzby so Spojenými štátmi.
Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v budúcom roku rozšíriť nárazníkovú zónu v Sumskej a Charkovskej oblasti na Ukrajine, oznámil náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov.