Martin Šmilňák prijme v najbližších dňoch osobnú politickú zodpovednosť

Poslanec Národnej rady SR za KDH Martin Šmilňák prijme v najbližších dňoch osobnú politickú zodpovednosť za nedeľnú (28. 12.) dopravnú nehodu, po ktorej mu v dychu zistili alkohol. Šmilňák to oznámil vo videu na sociálnej sieti, v ktorom sa zároveň ospravedlnil.

Všetkým vám dnes dlhujem ospravedlnenia a prosím o odpustenie. Celý život som pracoval s mladými a zvlášť ma mrzí, že som pohoršil. A keďže politici majú byť zodpovední, tak v najbližších dňoch prijmem aj osobnú politickú zodpovednosť,“ uviedol Šmilňák vo videu.

K dopravnej nehode Šmilňáka došlo v nedeľu popoludní medzi obcami Gaboltov a Sveržov. Polícia mu po zrážke s jelenicou, ktorá uhynula, namerala 0,48 promile alkoholu v krvi. Šmilňákovi zadržali vodičský preukaz. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove.

Zdroj: Info.sk, TASR
