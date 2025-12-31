  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 31.12.2025Meniny má Silvester
Bratislava

Rok 2026 už privítali aj obyvatelia Nového Zélandu

  • DNES - 12:44
  • Wellington
Rok 2026 už privítali aj obyvatelia Nového Zélandu

Najväčšie novozélandské mesto Auckland privítalo rok 2026 o 12.00 h SEČ tradičným ohňostrojom v centre metropoly, ktorý bol odpálený z 328 metrov vysokej televíznej a vyhliadkovej veže Sky Tower.

Ide o najvyššiu budovu ostrovného štátu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, DPA, AP, televízie Sky News, stanice BBC a denníka The Guardian.

Päťminútová show zahŕňala 3500 ohňostrojov odpálených z rôznych poschodí veže. V hlavnom meste Wellington sprevádzala oslavy Nového roka svetelná show a hudba.

Na Severnom ostrove však zrušili viaceré menšie podujatia v dôsledku očakávaného dažďa a možných búrok.

Tichomorské ostrovné štáty Samoa, Tonga a tiež Tokelau – závislé územie Nového Zélandu ležiace asi 3500 kilometrov severne od Aucklandu – tiež privítali rok 2026.

Pätnásť minút predtým sa novoročné oslavy začali aj na Chathamských ostrovoch, ktoré tiež patria k Novému Zélandu.

Americká Samoa, ktorá sa nachádza len 220 kilometrov východne od Samoy na druhej strane medzinárodnej dátumovej hranice, bude posledným obývaným miestom na Zemi, ktoré privíta nový rok 2026.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Merz v novoročnom prejave vyzval Európu na presadzovanie mieru a prosperity

Merz v novoročnom prejave vyzval Európu na presadzovanie mieru a prosperity

DNES - 10:40Zahraničné

Európa musí dôraznejšie presadzovať svoje záujmy, aby si v roku 2026 zabezpečila mier a prosperitu napriek výzvam, ktoré pre ňu predstavuje ruská agresia, globálny protekcionizmus a meniace sa väzby so Spojenými štátmi.

Putin nariadil v budúcom roku rozšíriť nárazníkovú zónu na Ukrajine

Putin nariadil v budúcom roku rozšíriť nárazníkovú zónu na Ukrajine

DNES - 8:18Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v budúcom roku rozšíriť nárazníkovú zónu v Sumskej a Charkovskej oblasti na Ukrajine, oznámil náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov.

Rusko opäť sprivatizuje letisko Domodedovo, ktoré zoštátnilo v júni 2025

Rusko opäť sprivatizuje letisko Domodedovo, ktoré zoštátnilo v júni 2025

DNES - 8:16Zahraničné

Ruská vláda plánuje začiatkom budúceho roka predať moskovské letisko Domodedovo, ktoré zoštátnila len pred pol rokom. Uviedol to v utorok ruský minister financií Anton Siluanov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

Na Islande zaznamenali najteplejší Štedrý deň v histórii meraní

Na Islande zaznamenali najteplejší Štedrý deň v histórii meraní

DNES - 8:05Zahraničné

V islandskom mestečku Seydisfjördur na východe krajiny namerali 24. decembra maximálnu teplotu 19,8 stupňa Celzia. Ide o najvyššiu teplotu zaznamenanú na ostrove na Štedrý deň od začiatku meraní.

Vosveteit.sk
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanieAk máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dátPráve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedciObľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
Nabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostaliNabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostali
Dve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webovDve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webov
Xiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilovXiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilov
Samsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutýchSamsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutých
Ako skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiťAko skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiť
Ukrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúťUkrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP