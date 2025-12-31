PF 2026: Najkrajšie novoročné vinše a priania pre rok 2026
- DNES - 12:15
- Bratislava
Nový rok nie je len o výmene kalendára. Je to čas nových začiatkov, nádeje a príležitosť povedať našim blízkym, že na nich myslíme. Či už hľadáte slová pre rodinu, vtipnú SMS pre kamaráta alebo formálny e-mail pre obchodného partnera, správne zvolený vinš dokáže vyčarovať úsmev na tvári.
Pripravili sme pre vás veľkú zbierku novoročných prianí pre rok 2026, rozdelenú do praktických kategórií, aby ste vždy našli to pravé.
Klasické a veršované vinše
Tieto priania sú stávkou na istotu. Sú tradičné, teplé a vhodné pre rodinu, starších príbuzných alebo susedov.
Vinšujem vám Nový rok, aby ste v ňom mali istý krok. Zdravia, šťastia akurát, aby vás mal každý rád. V rodine len pohodu a žiadnu zlú náhodu.
Nech zvony zvonia a srdcia plesajú, nech sviece horia a čaše štrngajú. Nech tento nový rok splní vaše priania, anjeli nech vaše cesty chránia.
Až zazvonia zvony a ohlásia polnoc, nech vám je nápomocná Božia moc. Nech vás v roku 2026 stretne len to najlepšie, zdravie, láska a šťastie nech sú vám najdrahšie.
Krátke SMS a správy na sociálne siete
Rýchle, výstižné a ideálne do správy, keď chcete popriať všetko dobré viacerým ľuďom naraz, alebo len stručne pozdraviť známych.
- Šťastný nový rok 2026! Nech je plný lásky, smiechu a splnených snov.
- Do nového roka Ti prajem 12 mesiacov bez chorôb, 53 týždňov šťastia, 365 dní bez starostí, 8 760 hodín lásky a 525 600 minút jedinečných okamihov.
- Nech je rok 2026 tvojím najlepším rokom doposiaľ. PF 2026!
- Prajem Ti, aby bol tvoj nový rok taký žiarivý ako ohňostroj na oblohe.
- Nový rok, nový začiatok. Nech ti rok 2026 prinesie odvahu plniť si sny. Šťastný nový rok!
Vtipné a humorné vinše
Máte kamarátov, ktorí ocenia dobrý vtip? Tieto priania sú určené pre ľudí s nadhľadom, ktorí neberú život príliš vážne.
V roku 2026 ti prajem toľko peňazí, koľko máš nesplnených predsavzatí, a toľko šťastia, koľko bubliniek je v šampanskom, ktoré si práve vypil!
Nech ťa v novom roku obchádza smola, nech sa ti vyhýba každá kontrola. Nech ti dá pokoj svokra aj šéf, a nech máš vždy plný sejf.
Prajem ti, aby tvoje problémy v novom roku trvali tak krátko, ako tvoje novoročné predsavzatia!
Do nového roku ti prajem: Veľa šťastia, lebo je krásne. Veľa zdravia, lebo je vzácne. Veľa lásky, lebo je jej málo. A veľa piva, aby sa ti dobre spalo!
Pre partnerov a zaľúbených
Keď chcete vyjadriť lásku a vďačnosť človeku, ktorý stojí po vašom boku.
Na Nový rok mám len jedno prianie - aby sme ďalších 365 dní kráčali životom ruka v ruke tak ako doteraz. Milujem Ťa.
Nezáleží na tom, čo prinesie rok 2026, dôležité je, že ho privítame spolu. Ďakujem, že si súčasťou môjho života.
Moje novoročné predsavzatie je jednoduché: Milovať ťa ešte viac než v minulom roku. Šťastný nový rok, láska.
Formálne a pracovné priania
Vhodné pre kolegov, šéfov, klientov a obchodných partnerov. Sú zdvorilé, profesionálne a vyjadrujú vďaku za spoluprácu.
Vážení obchodní partneri, ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v uplynulom roku. Do nového roku 2026 Vám prajeme veľa pracovných i osobných úspechov, pevné zdravie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Prajeme Vám úspešný štart do roku 2026, veľa inšpirácie, správnych rozhodnutí a spokojnosť v osobnom živote. PF 2026.
Nech je nadchádzajúci rok plný nových príležitostí a úspešných projektov. Ďakujem za príjemnú spoluprácu a prajem všetko dobré.
Kresťanské a duchovné vinše
Pre tých, ktorí vnímajú prelom rokov najmä duchovne a chcú do priania vložiť Božie požehnanie.
Nech Pán žehná Vaše kroky v roku 2026 a ochraňuje Vás na všetkých cestách. Pokojný a požehnaný nový rok.
Vinšujem Vám Nový rok, aby Vám z neho neodpadol ani krok. Od Boha lásku, od ľudí mier, a od srdca šťastie pre každý smer.
