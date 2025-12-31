  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 31.12.2025Meniny má Silvester
Bratislava

Zima a silvestrovské oslavy sú najrizikovejšími chvíľami v roku, tvrdí lekár

  • DNES - 11:06
  • Bánovce nad Bebravou
Zima a silvestrovské oslavy sú najrizikovejšími chvíľami v roku, tvrdí lekár

Zimné mesiace i silvestrovské oslavy sú najrizikovejšími chvíľami v roku.

Často sú spojené s úrazmi po pošmyknutí sa na zľadovatených chodníkoch, zraneniami pri zimných športoch, popáleninami spôsobenými zábavnou pyrotechnikou či úrazmi spojenými s nadmerným požívaním alkoholu. Uviedol to úrazový chirurg nemocnice v Bánovciach nad Bebravou Michal Briatka.

Zimné úrazy bývajú najčastejšie spojené s nepriaznivým počasím, podľa úrazového chirurga patria v tomto období medzi typické poranenia podvrtnutia, narazenia, zlomeniny predlaktia a predkolenia či poranenia hlavy.

Rizikom sú i zimné športy. „V zime sa stretávame aj s úrazmi pri lyžovaní, korčuľovaní alebo sánkovaní. Často ide o otrasy mozgu, úrazy chrbtice alebo zranenia končatín. Ak k úrazu dôjde vzhľadom na rýchlosť či snehové podmienky, následky vedia byť veľmi vážne,“ priblížil Briatka.

Medzi najvážnejšie podľa neho patria úrazy spôsobené nesprávnym používaním zábavnej pyrotechniky, práve počas Silvestra ide najčastejšie o popáleniny, tržné rany, poranenia očí a devastujúce úrazy rúk. „Zábavná pyrotechnika predstavuje extrémne riziko najmä vtedy, ak s ňou manipulujú osoby pod vplyvom alkoholu alebo ju používajú nesprávnym spôsobom. Každý rok sa urgentné príjmy stretávajú s prípadmi ťažkých poranení rúk, ktoré môžu zanechať trvalé následky vrátane amputácií prstov alebo poranení tváre a zraku,“ zdôraznil a doplnil, že aj zdanlivo neškodné piráty či prskavky môžu pri nesprávnom použití spôsobiť závažné popáleniny alebo poranenia očí u detí aj dospelých.

Výrazným rizikovým faktorom je podľa odborníkov alkohol. „Každý rok sa stretávame s úrazmi, ktoré sú priamo spojené s intoxikáciou alkoholom. Ide najmä o pády so zraneniami hlavy a končatín, podchladenia u ľudí, ktorí po požití alkoholu zostanú ležať v exteriéri, a, samozrejme, úrazy spôsobené manipuláciou s pyrotechnikou. Alkohol výrazne znižuje schopnosť človeka reagovať a správne vyhodnotiť riziko,“ ozrejmil chirurg.

Odborníci odporúčajú dodržiavať základné preventívne opatrenia, patria medzi ne výber vhodnej obuvi do zimného počasia, používanie ochranných pomôcok pri športe a zvýšená opatrnosť na klzkom teréne. Rovnako je dôležité kupovať iba certifikovanú pyrotechniku, používať ju podľa návodu a nikdy ju nedávať do rúk deťom. Pri oslavách Silvestra je vhodné vyhnúť sa kombinácii alkoholu a akejkoľvek potenciálne rizikovej činnosti. „Najlepšou prevenciou závažných úrazov je zodpovednosť a predvídavosť. Aj malá chvíľa nepozornosti môže mať počas zimy vážne následky. Bezpečné správanie je preto kľúčové, aby si ľudia sviatky užili bez zbytočných komplikácií,“ uzatvoril Briatka.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
M. Čaučík očakáva chaos, ak by fungovala nástupnícka inštitúcia ÚOO

M. Čaučík očakáva chaos, ak by fungovala nástupnícka inštitúcia ÚOO

DNES - 11:53Domáce

Opozičný poslanec Národnej rady SR Marián Čaučík (KDH) očakáva chaos, ak by fungovala nástupnícka inštitúcia, ktorá má nahradiť Úrad na ochranu oznamovateľov.

Bernard Bober praje všetkým do nového roka zdravie i hlbokú múdrosť a nádej

Bernard Bober praje všetkým do nového roka zdravie i hlbokú múdrosť a nádej

DNES - 11:03Domáce

Do nového roka praje košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska B. Bober všetkým veľa zdravia, hlbokú múdrosť a nádej, ktoré vychádzajú z milujúceho srdca Boha, a odvahu začínať odznova.

Horský priechod Donovaly je pre kamiónovú dopravu uzavretý

Horský priechod Donovaly je pre kamiónovú dopravu uzavretý

DNES - 10:36Domáce

Horský priechod Donovaly je aktuálne uzavretý pre nákladnú dopravu nad desať metrov.

Polícia vyhlásila pátranie po Pavlovi Hrtúsovi z Kysuckého Nového Mesta

Polícia vyhlásila pátranie po Pavlovi Hrtúsovi z Kysuckého Nového Mesta

DNES - 10:23Domáce

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po obvinenom 54-ročnom Pavlovi Hrtúsovi z Kysuckého Nového Mesta.

Vosveteit.sk
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanieAk máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dátPráve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedciObľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
Nabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostaliNabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostali
Dve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webovDve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webov
Xiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilovXiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilov
Samsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutýchSamsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutých
Ako skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiťAko skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiť
Ukrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúťUkrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúť
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP