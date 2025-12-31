  • Články
Merz v novoročnom prejave vyzval Európu na presadzovanie mieru a prosperity

  • DNES - 10:40
  • Berlín
Merz v novoročnom prejave vyzval Európu na presadzovanie mieru a prosperity

Európa musí dôraznejšie presadzovať svoje záujmy, aby si v roku 2026 zabezpečila mier a prosperitu napriek výzvam, ktoré pre ňu predstavuje ruská agresia, globálny protekcionizmus a meniace sa väzby so Spojenými štátmi.

Uviedol to nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz vo svojom novoročnom prejave, ktorý mal podľa zvyku šéfov nemeckej vlády už na Silvestra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Čoraz jasnejšie vidíme, že ruská agresia bola súčasťou plánu namiereného proti celej Európe,“ vyhlásil spolkový kancelár. Konštatoval, že Nemecko je denne vystavené sabotážam, špionáži a kybernetickým útokom.

Merz tvrdí, že vojna na Ukrajine predstavuje priamu hrozbu pre slobodu a bezpečnosť európskeho kontinentu. Od nástupu do úradu v máji tohto roku Merz spolu s európskymi partnermi podporuje Ukrajinu, ktorú pred už takmer štyrmi rokmi napadli ruské vojská.

Za ďalšiu výzvu Merz považuje protekcionizmus v globálnej ekonomike. Závislosť Európy od dovozu surovín sa podľa neho čoraz viac využíva ako politický nástroj proti nej.

Nemecko sa v súčasnosti usiluje znížiť závislosť od Číny, pričom sa tiež vyrovnáva s napätím vo svetovom obchode vrátane obchodnej politiky prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Krajina podľa analytikov trpí v uplynulých rokoch aj nedostatkom reforiem a investícií, píše Reuters.

Merz sa vyjadril aj k partnerstvu s USA, ktoré sa podľa neho mení. „Pre nás Európanov to znamená, že sami musíme oveľa dôraznejšie brániť a presadzovať svoje záujmy,“ povedal. Európa sa však podľa neho musí riadiť istotou, nie strachom, a musí zobrať veci do vlastných rúk. „Toto môže byť rozhodujúci rok pre našu krajinu a pre Európu. Môže to byť rok, v ktorom sa Nemecko a Európa s novou silou opäť spoja na ďalšie desaťročia mieru, slobody a prosperity,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
