Merz v novoročnom prejave vyzval Európu na presadzovanie mieru a prosperity
- DNES - 10:40
- Berlín
Európa musí dôraznejšie presadzovať svoje záujmy, aby si v roku 2026 zabezpečila mier a prosperitu napriek výzvam, ktoré pre ňu predstavuje ruská agresia, globálny protekcionizmus a meniace sa väzby so Spojenými štátmi.
Uviedol to nemecký spolkový kancelár Friedrich Merz vo svojom novoročnom prejave, ktorý mal podľa zvyku šéfov nemeckej vlády už na Silvestra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Čoraz jasnejšie vidíme, že ruská agresia bola súčasťou plánu namiereného proti celej Európe,“ vyhlásil spolkový kancelár. Konštatoval, že Nemecko je denne vystavené sabotážam, špionáži a kybernetickým útokom.
Merz tvrdí, že vojna na Ukrajine predstavuje priamu hrozbu pre slobodu a bezpečnosť európskeho kontinentu. Od nástupu do úradu v máji tohto roku Merz spolu s európskymi partnermi podporuje Ukrajinu, ktorú pred už takmer štyrmi rokmi napadli ruské vojská.
Za ďalšiu výzvu Merz považuje protekcionizmus v globálnej ekonomike. Závislosť Európy od dovozu surovín sa podľa neho čoraz viac využíva ako politický nástroj proti nej.
Nemecko sa v súčasnosti usiluje znížiť závislosť od Číny, pričom sa tiež vyrovnáva s napätím vo svetovom obchode vrátane obchodnej politiky prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Krajina podľa analytikov trpí v uplynulých rokoch aj nedostatkom reforiem a investícií, píše Reuters.
Merz sa vyjadril aj k partnerstvu s USA, ktoré sa podľa neho mení. „Pre nás Európanov to znamená, že sami musíme oveľa dôraznejšie brániť a presadzovať svoje záujmy,“ povedal. Európa sa však podľa neho musí riadiť istotou, nie strachom, a musí zobrať veci do vlastných rúk. „Toto môže byť rozhodujúci rok pre našu krajinu a pre Európu. Môže to byť rok, v ktorom sa Nemecko a Európa s novou silou opäť spoja na ďalšie desaťročia mieru, slobody a prosperity,“ dodal.
Putin nariadil v budúcom roku rozšíriť nárazníkovú zónu na Ukrajine
Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v budúcom roku rozšíriť nárazníkovú zónu v Sumskej a Charkovskej oblasti na Ukrajine, oznámil náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov.
Rusko opäť sprivatizuje letisko Domodedovo, ktoré zoštátnilo v júni 2025
Ruská vláda plánuje začiatkom budúceho roka predať moskovské letisko Domodedovo, ktoré zoštátnila len pred pol rokom. Uviedol to v utorok ruský minister financií Anton Siluanov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Na Islande zaznamenali najteplejší Štedrý deň v histórii meraní
V islandskom mestečku Seydisfjördur na východe krajiny namerali 24. decembra maximálnu teplotu 19,8 stupňa Celzia. Ide o najvyššiu teplotu zaznamenanú na ostrove na Štedrý deň od začiatku meraní.
Kolumbia: Petro tvrdí, že USA útočili vo Venezuele na továreň vyrábajúcu kokaín
Kolumbijský prezident Gustavo Petro v utorok vyhlásil, že Spojené štáty bombardovali v prístavnom venezuelskom meste Maracaibo továreň podozrivú z výrobu kokaínu.