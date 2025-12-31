Horský priechod Donovaly je pre kamiónovú dopravu uzavretý
Horský priechod (HP) Donovaly je aktuálne uzavretý pre nákladnú dopravu nad desať metrov. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia s tým, že v iných úsekoch ciest na území kraja momentálne neeviduje výraznejšie zhoršenú zjazdnosť ciest.
Polícia zároveň upozornila, že cesty na území Banskobystrického kraja sú zasnežené a miestami klzké. Situácia na horských priechodoch sa môže priebežne meniť, preto odporúča motoristom sledovať aktuálne dopravné informácie.
Banskobystrická regionálna správa ciest (BBRSC) na sociálnej sieti informovala, že celú noc intenzívne snežilo. Na horských priechodoch fúka mimoriadne silný nárazový vietor, pre ktorý sa na cestách aj po prepluhovaní tvoria do pár minút hlboké snehové záveje. Motoristom odporúča zvážiť nevyhnutnosť cesty cez horské priechody Donovaly, Šturec a Čertovica.
Rovnako polícia odporúča vodičom prispôsobiť rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, dodržiavať bezpečný odstup a zvýšiť opatrnosť, najmä na mostoch, v stúpaniach a klesaniach.
Stav komunikácií BBRSC pravidelne zverejňuje aj na svojej internetovej stránke, kde nájdu vodiči aj aktuálne zábery z kamier na viacerých úsekoch ciest v rámci kraja. V prípade problémov na komunikáciách v správe BBRSC môžu vodiči kontaktovať nonstop call centrum na telefónom čísle 0940 600 060.
