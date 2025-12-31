  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 31.12.2025Meniny má Silvester
-2°Bratislava

Polícia vyhlásila pátranie po Pavlovi Hrtúsovi z Kysuckého Nového Mesta

  • DNES - 10:23
  • Kysucké Nové Mesto
Polícia vyhlásila pátranie po Pavlovi Hrtúsovi z Kysuckého Nového Mesta

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po obvinenom 54-ročnom Pavlovi Hrtúsovi z Kysuckého Nového Mesta.

Informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Po menovanom je vyhlásené pátranie ako po obvinenom na základe žiadosti vyšetrovateľa, keďže sa vyhýba trestnému konaniu,“ podotkla Kocková s tým, že jeho súčasný pobyt ani pohyb nie sú známe.

Hľadaný muž je 175 centimetrov vysoký, má krátke hnedé vlasy a hnedé oči. „Akékoľvek informácie o hľadanej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala policajná hovorkyňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Horský priechod Donovaly je pre kamiónovú dopravu uzavretý

Horský priechod Donovaly je pre kamiónovú dopravu uzavretý

DNES - 10:36Domáce

Horský priechod Donovaly je aktuálne uzavretý pre nákladnú dopravu nad desať metrov.

Samostatná SR vznikla pred 33 rokmi, jej vznik sa pripomína štátnym sviatkom

Samostatná SR vznikla pred 33 rokmi, jej vznik sa pripomína štátnym sviatkom

DNES - 10:10Domáce

Polnočným úderom hodín na prelome starého roku 1992 a nového roku 1993 vznikla Slovenská republika (SR) ako samostatný a zvrchovaný štát.

Kamil Šaško: Zrušený tender sme pripravení obhájiť aj na súde

Kamil Šaško: Zrušený tender sme pripravení obhájiť aj na súde

DNES - 9:47Domáce

Rezort je pripravený obhájiť zrušenie záchrankového tendra aj na súde. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v rozhovore pre TASR.

Polícia upozorňuje na prísnu reguláciu používania zábavnej pyrotechniky v SR

Polícia upozorňuje na prísnu reguláciu používania zábavnej pyrotechniky v SR

DNES - 9:14Domáce

Polícia opätovne upozorňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky je na Slovensku prísne regulované.

Vosveteit.sk
Práve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dátPráve hackli vesmírnu agentúru, ktorej členom je aj Slovensko. Hackeri tvrdia, že unikli stovky gigabajtov dát
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedciObľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
Nabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostaliNabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostali
Dve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webovDve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webov
Xiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilovXiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilov
Samsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutýchSamsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutých
Ako skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiťAko skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiť
Ukrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúťUkrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúť
Izrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centovIzrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP