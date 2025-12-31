Polícia vyhlásila pátranie po Pavlovi Hrtúsovi z Kysuckého Nového Mesta
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci vyhlásilo pátranie po obvinenom 54-ročnom Pavlovi Hrtúsovi z Kysuckého Nového Mesta.
Informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Po menovanom je vyhlásené pátranie ako po obvinenom na základe žiadosti vyšetrovateľa, keďže sa vyhýba trestnému konaniu,“ podotkla Kocková s tým, že jeho súčasný pobyt ani pohyb nie sú známe.
Hľadaný muž je 175 centimetrov vysoký, má krátke hnedé vlasy a hnedé oči. „Akékoľvek informácie o hľadanej osobe môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala policajná hovorkyňa.
