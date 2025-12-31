  • Články
Kamil Šaško: Zrušený tender sme pripravení obhájiť aj na súde

  • DNES - 9:47
  • Bratislava
Rezort je pripravený obhájiť zrušenie záchrankového tendra aj na súde. Uviedol to minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) v rozhovore pre TASR. Zdôraznil, že jeho zrušením nevznikla štátu žiadna finančná škoda a cieľom ministerstva bolo chrániť verejný záujem.

To, aký bude výstup generálneho prokurátora Maroša Žilinku, je jeho suverénne rozhodnutie,“ povedal minister. Zároveň zdôraznil, že rezort reagoval na vznesené protesty a prebiehala aj diskusia so zástupcami Generálnej prokuratúry SR. „My sme presvedčení, že sme konali správne. Tender je zrušený a my sme pripravení to obhájiť aj na súde,“ uviedol.

Šaško odmietol tvrdenia o finančnej škode. „Napriek tomu, čo tu koluje o kadejakých dvoch miliardách (...), odišlo presne nula eur,“ zdôraznil. Dodal, že ministerstvo konalo s cieľom chrániť verejné zdroje.

Minister zároveň poukázal na to, že k dnešnému dňu rezort neeviduje žiadne právne kroky zo strany dotknutých subjektov. „K dnešnému dňu neevidujeme žiadne ani sťažnosti, ani žaloby,“ uviedol.

Podľa Šaška sa ministerstvo po zrušení tendra sústreďuje na ďalší postup. „Teraz sa sústredíme na to, ako ten systém bude vyzerať ďalej,“ povedal. Doplnil, že svoju predstavu o ďalšom nastavení systému záchrannej zdravotnej služby plánuje predstaviť začiatkom roka 2026. „Tá predstava bude ohlásená pravdepodobne začiatkom roka,“ uviedol minister. Zároveň avizoval, že následne môže nasledovať aj legislatívna iniciatíva. Ako doplnil, o ďalšom postupe chce najskôr informovať predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD).

Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR v máji. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo. Žilinka v novembri informoval, že rezort postupoval v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v rozpore so zákonmi. Zároveň podal protesty prokurátora.

Zdroj: Info.sk, TASR
