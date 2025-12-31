  • Články
Polícia upozorňuje na prísnu reguláciu používania zábavnej pyrotechniky v SR

  • DNES - 9:14
  • Bratislava
Polícia opätovne upozorňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky je na Slovensku prísne regulované.

Od minulého roka platí celoročný zákaz používania vybraných pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorých hlavným efektom je hluk, najmä petárd a zábleskových petárd. Informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

Používanie ostatných výrobkov kategórie F2 a F3 je povolené výlučne v čase od 31. decembra od 18.00 h do 1. januára do 2.00 h, a to len za predpokladu dodržania zákonom stanovenej minimálnej vzdialenosti 250 metrov od nemocníc, zariadení sociálnych služieb, útulkov a chovných zariadení pre zvieratá, veterinárnych kliník s hospitalizáciou, zoologických záhrad a ďalších chránených objektov.

Zároveň upozorňujeme, že používanie pyrotechniky je často upravené aj všeobecne záväznými nariadeniami miest a obcí, ktoré môžu jej použitie ďalej obmedziť alebo úplne zakázať. Občanom preto odporúčame overiť si platné pravidlá v mieste, kde sa plánujú zdržiavať,“ upozornil Hájek.

Porušenie zákazu alebo časových a miestnych obmedzení môže byť riešené uložením blokovej pokuty do výšky 33 eur, prípadne postúpením veci do správneho konania, kde môže byť uložená pokuta až do výšky 500 eur.

V prípadoch, keď dôjde k ohrozeniu života alebo zdravia osôb, k poškodeniu majetku alebo k vzniku požiaru, môže byť konanie posudzované aj prísnejšie vrátane trestnoprávnej zodpovednosti.

Polícia takisto dôrazne apeluje na občanov, aby s pyrotechnickými výrobkami nemanipulovali pod vplyvom alkoholu, neodpaľovali ich z balkónov, okien alebo v blízkosti osôb, zvierat a budov a dôsledne dodržiavali pokyny výrobcu. Osobitne vyzýva rodičov, aby dohliadali na deti a zabránili im v neoprávnenej manipulácii s pyrotechnikou.

Počas silvestrovských osláv budú do výkonu služby nasadené posilnené hliadky poriadkovej, dopravnej aj kriminálnej polície. Polícia sa takisto počas Silvestra a Nového roka zameria aj na zvýšené kontroly vodičov, predovšetkým na požívanie alkoholu a iných návykových látok.

Zdroj: Info.sk, TASR
