Polícia upozorňuje na prísnu reguláciu používania zábavnej pyrotechniky v SR
Polícia opätovne upozorňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky je na Slovensku prísne regulované.
Od minulého roka platí celoročný zákaz používania vybraných pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3, ktorých hlavným efektom je hluk, najmä petárd a zábleskových petárd. Informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Používanie ostatných výrobkov kategórie F2 a F3 je povolené výlučne v čase od 31. decembra od 18.00 h do 1. januára do 2.00 h, a to len za predpokladu dodržania zákonom stanovenej minimálnej vzdialenosti 250 metrov od nemocníc, zariadení sociálnych služieb, útulkov a chovných zariadení pre zvieratá, veterinárnych kliník s hospitalizáciou, zoologických záhrad a ďalších chránených objektov.
„Zároveň upozorňujeme, že používanie pyrotechniky je často upravené aj všeobecne záväznými nariadeniami miest a obcí, ktoré môžu jej použitie ďalej obmedziť alebo úplne zakázať. Občanom preto odporúčame overiť si platné pravidlá v mieste, kde sa plánujú zdržiavať,“ upozornil Hájek.
Porušenie zákazu alebo časových a miestnych obmedzení môže byť riešené uložením blokovej pokuty do výšky 33 eur, prípadne postúpením veci do správneho konania, kde môže byť uložená pokuta až do výšky 500 eur.
V prípadoch, keď dôjde k ohrozeniu života alebo zdravia osôb, k poškodeniu majetku alebo k vzniku požiaru, môže byť konanie posudzované aj prísnejšie vrátane trestnoprávnej zodpovednosti.
Polícia takisto dôrazne apeluje na občanov, aby s pyrotechnickými výrobkami nemanipulovali pod vplyvom alkoholu, neodpaľovali ich z balkónov, okien alebo v blízkosti osôb, zvierat a budov a dôsledne dodržiavali pokyny výrobcu. Osobitne vyzýva rodičov, aby dohliadali na deti a zabránili im v neoprávnenej manipulácii s pyrotechnikou.
Počas silvestrovských osláv budú do výkonu služby nasadené posilnené hliadky poriadkovej, dopravnej aj kriminálnej polície. Polícia sa takisto počas Silvestra a Nového roka zameria aj na zvýšené kontroly vodičov, predovšetkým na požívanie alkoholu a iných návykových látok.
