Streda, 31.12.2025
Psa je vhodné počas Silvestra zobrať na prechádzku v predstihu

Psa je vhodné počas Silvestra zobrať na prechádzku ešte pred hlavnou „paľbou“ pyrotechniky. Dôležité je mať ho na vôdzke a nie na voľno. Počas silvestrovskej noci je tiež vhodné zatemniť miestnosť. Možno zapnúť televízor či dať hlasnejšie rádio, aby zvuky z nich tlmili výstrely. Pomôže aj prítomnosť majiteľa. Pre TASR to uviedla Komora veterinárnych lekárov (KVL) SR.

Na trhu je pomerne veľké množstvo prírodných alebo iných preparátov, ktoré slúžia na zmiernenie strachu - obojky, spreje, gély, evaporizéry, tabletky - anxiolytiká. O ich správnom dávkovaní je vhodné poradiť sa s veterinárnym lekárom,“ priblížila komora. Niektorým psom podľa KVL pomáha aj metóda viazania látky cez telo.

Mačkám je vhodné pripraviť bezpečné a tiché miesto, použiť feromóny alebo bylinky, ako je kocúrnik a valeriána. Tie mačky, ktoré chodia von, treba nechať v interiéri a urobiť im doma útočisko, kde sa budú môcť skryť, tvrdia zverolekári.

Pripomínajú, že zvieratá sa boja pyrotechniky, pretože majú citlivejší sluch, je to pre nich hrozba, ktorá je hlučná a svetelná. Nevedia sa pripraviť na Silvester a pyrotechniku. Zvieratá, ktoré trpia strachom z ohňostroja alebo nepriaznivo reagujú na hlasné zvuky, ako je búrka, môžu vykazovať rôzne reakcie na tieto stresové situácie. Môžu napríklad ujsť a stať sa obeťami dopravných prostriedkov. Prejavujú tiež známky paniky a úzkosti, skrývajú sa, môžu sa vzájomne napádať, mnohé z nich intenzívne vokalizujú, trasú sa, dychčia, slintajú, môže dôjsť k záchvatom, pomočia sa. Pri priamom kontakte s pyrotechnikou hrozí nebezpečenstvo popálenia, zmrzačenia aj smrteľnej nehody, varuje KVL. Škodlivé sú podľa veterinárov aj prachové častice, ktoré sa uvoľňujú pri výbuchu. Môžu byť dráždivé a vyvolať astmatické záchvaty.

Špeciálnym tréningom je možné niektoré zvieratá naučiť čeliť výrazným svetelným aj zvukovým efektom. Základom práce so strachom je psa nepreťažiť. Je dôležité tréning správne načasovať na dobu, keď pes nie je ovplyvnený stresovými faktormi,“ vysvetlila KVL. Ideálny čas je preto podľa nej jar a jeseň, keď je zvukov z pyrotechniky čo najmenej. Veterinári odporúčajú postupovať systematicky a prispôsobovať obťažnosť úrovni psa. Možno napríklad púšťať nahrávky ohňostrojov a postupne zvyšovať hlasitosť. Vhodné je tiež spojiť zvuky s niečím príjemným, ako napríklad hrou alebo odmenou. „Okrem zvukov je dobré sa zamerať aj na budovanie sebadôvery a schopnosti ukľudniť sa,“ dodala komora.

Zdroj: Info.sk, TASR
