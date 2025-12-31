Rok 2026 prinesie vyššie dane a odvody, zmení sa aj progresívne zdaňovanie
- DNES - 9:01
- Bratislava
Od 1. januára 2026 vstúpia do platnosti viaceré zmeny v oblasti práce, miezd a zdaňovania, ktoré sú súčasťou konsolidácie verejných financií.
Dotknú sa daňovo-odvodového zaťaženia práce a progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb. Na druhej strane výrazne vzrastie minimálna mzda.
Súčasťou konsolidačných opatrení je rozšírenie progresívneho zdaňovania príjmov fyzických osôb. K doterajším sadzbám dane vo výške 19 % a 25 % pribudnú od roku 2026 ďalšie daňové pásma. Sadzba 30 % sa bude uplatňovať na časť základu dane presahujúcu 60.349,21 eura a sadzba 35 % na príjmy nad 75.010,32 eura. Vyššie daňové zaťaženie sa tak dotkne najmä osôb s nadpriemernými príjmami. U príjmov z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti sa uplatnia sadzby iba vtedy, ak výška zdaniteľných príjmov presiahne sumu 100.000 eur. Do tejto sumy je sadzba dane z príjmov 15 %.
Zmeny sa budú vzťahovať na príjmy zo zamestnania, podnikania, prenájmu nehnuteľností, použitia umeleckých diel a výkonov, ako aj na ostatné príjmy. Cieľom úprav je posilnenie príjmovej stránky verejných financií.
Od roku 2026 sa zároveň zvýši odvod na verejné zdravotné poistenie za zamestnanca o jeden percentuálny bod zo 4 % na 5 %. Spolu s úpravami daňových sadzieb ide o opatrenia, ktoré zvýšia celkové daňovo-odvodové zaťaženie práce a budú mať vplyv na fungovanie trhu práce.
Zmeny sa dotknú aj mzdovej oblasti. Keďže sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy nedohodli, minimálna mzda bude od 1. januára 2026 určená automatom na úrovni 60 % priemernej mzdy. Zvýši sa na 915 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 99 eur. Na minimálnu mzdu sú naviazané aj príplatky za nočnú prácu a prácu počas víkendov, ktoré sa od roku 2026 automaticky zvýšia.
Uvedené opatrenia vyplývajú zo schválených legislatívnych zmien a konsolidačných balíkov verejných financií prijatých v roku 2025 a majú zabezpečiť stabilizáciu verejných financií v nasledujúcich rokoch.
