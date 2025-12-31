  • Články
Michal Šipoš: Pri kandidátkach sme obozretnejší,za nikoho sa však nedá úplne zaručiť

  • DNES - 8:57
  • Bratislava
Michal Šipoš: Pri kandidátkach sme obozretnejší,za nikoho sa však nedá úplne zaručiť

Hnutie Slovensko sa pri zostavovaní kandidátnych listín do volieb snaží byť obozretnejšie.

Deklaroval to šéf poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš v koncoročnom rozhovore pre TASR. Upozornil však na to, že za žiadneho človeka sa nedá stopercentne zaručiť. Myslí si totiž, že niektorí ľudia, keď získajú funkciu, zmenia svoje správanie či postoje.

Pri každej jednej kandidátke vychytávame chyby z predošlých období. Výhra parlamentných volieb v roku 2020 však bola extrémom. Nikto pri skladaní kandidátky nepredpokladal, že vo voľbách získame 25 percent, keďže v prieskumoch sme mali okolo päť percent. Nikto nepredpokladal, že sa do Národnej rady (NR) SR na našej kandidátke dostane Romana Tabaková, György Gyimesi či ďalší, ktorí si začali myslieť, že pojedli všetku múdrosť sveta,“ skonštatoval pre TASR.

Šipoš však deklaroval, že si aj po týchto skúsenostiach poctivejšie preverujú ľudí, ktorých postavia na kandidátku. „Nikdy sa však úplne neviete zaručiť za človeka, aj keď s ním dlhodobo pracujete, pretože ten mandát, keď sa stane človek poslancom, robí veľakrát divy,“ okomentoval. Mrzí ho tiež, že sa vždy hovorí o ľuďoch, ktorých doniesli do politiky a „sklamali“, no nehovorí sa o tých, ktorí posilnili a sú prínosom pre ostatné opozičné strany. Poukázal pri tom napríklad na Alojza Hlinu či Juraja Krúpu pôsobiacich v klube SaS či Martina Dubéciho v PS.

Zdôraznil tiež, že Hnutie Slovensko sa snaží stavať na ľudskosti a chce dostávať novú krv do politiky. Poukázal tiež na ochotu spolupráce zo strany hnutia. Upozornil na to, že boli jediným subjektom, ktoré do minulých voľbách išlo v koalícii s ďalšími stranami. Zatiaľ nevie, či v koalícii pôjdu aj v ďalších voľbách alebo či na ich kandidátnu listinu zoberú politikov z iných strán. „My sme otvorení akejkoľvek spolupráci, nebojíme sa ísť do koalície, nemáme z toho strach. Ja si myslím, že náš potenciál a náš výsledok pri všetkej pokore a rešpekte bude vyšší ako sedem percent,“ doplnil. Deklaroval však, že pre Hnutie Slovensko je dôležité, aby ľudia postavení na jeho kandidátke verili v ich myšlienku a hodnoty.

Zdroj: Info.sk, TASR
