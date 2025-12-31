  • Články
SHMÚ varuje pred víchricou na horách, snehové jazyky môžu byť až do večera

  • DNES - 8:17
  • Bratislava
Aj v posledný deň roka si treba dávať pozor na silný vietor najmä v horských oblastiach, ako aj na snehové jazyky a záveje.

Druhý stupeň výstrahy pred vetrom platí do 9.00 h na horách nad pásmom lesa v okresoch Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. Vietor tam môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, čo predstavuje mohutnú víchricu. Na hrebeňoch hôr platí v týchto okresoch výstraha prvého stupňa pred vetrom do 12.00 h. Hrozí tam víchrica, keďže v nárazoch môže mať vietor rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Prvý stupeň výstrahy pred vetrom na horách trvá do 10.00 h aj v okresoch Martin, Žilina, Dolný Kubín, Námestovo a v okresoch Tvrdošín a Kežmarok do 12.00 h. Vietor môže v nárazoch dosiahnuť 110 až 135 kilometrov za hodinu. Meteorológovia očakávajú silnejší vietor aj mimo horských oblastí, a to v okresoch Poprad a Kežmarok, kde platí výstraha prvého stupňa. Ojedinele môže vietor v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.

Snehové jazyky a záveje môžu potrápiť až do večera celé územie Žilinského kraja, väčšinu Prešovského kraja a okresy Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Púchov a Spišská Nová Ves. Výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi tam trvá do 18.00 h, na východe do 20.00 h.

Zdroj: Info.sk, TASR
