Putin nariadil v budúcom roku rozšíriť nárazníkovú zónu na Ukrajine

  • DNES - 8:18
  • Moskva
Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v budúcom roku rozšíriť nárazníkovú zónu v Sumskej a Charkovskej oblasti na Ukrajine, oznámil náčelník generálneho štábu ruskej armády Valerij Gerasimov.

Vyhláseniu šéfa ruskej armády predchádzali vyjadrenia ruských predstaviteľov, že dôjde k odvete za údajný dronový útok Ukrajiny na Putinovu rezidenciu v Novgorodskej oblasti pred niekoľkými dňami. Kyjev poprel, že by takýto útok vykonal, a obvinenie zo strany Moskvy označil za jej snahu narušiť rokovania o ukončení vojny na Ukrajine.

Gerasimov podľa ruských agentúr navštívil zoskupenie vojsk Sever, ktoré vzniklo začiatkom roka 2024. Tieto jednotky pôsobia na severovýchode Ukrajiny, kde sa pozdĺž hranice snažia vytvoriť nárazníkovú zónu a odraziť ukrajinské sily, aby nemohli ďalej postupovať.

Vytvorenie nárazníkovej zóny na Ukrajine Putin opakovane prezentuje ako spôsob, ako vytlačiť ukrajinské sily a zbrane ďalej od ruských hraníc. Odôvodňuje to cezhraničným ostreľovaním a ukrajinskými dronovými útokmi na pohraničné oblasti Ruska.

Ukrajina považuje nárazníkovú zónu za zámienku, ktorú Rusko využíva na ospravedlnenie svojich vpádov hlbšie na ukrajinské územie.

Rusko, ktoré v februári 2022 napadlo Ukrajinu, v súčasnosti kontroluje takmer pätinu územia svojho menšieho suseda. Gerasimov uviedol, že ruské sily postupujú najmä na severovýchode Ukrajiny.

Zdroj: Info.sk, TASR
