Rusko opäť sprivatizuje letisko Domodedovo, ktoré zoštátnilo v júni 2025
- DNES - 8:16
- Moskva
Ruská vláda plánuje začiatkom budúceho roka predať moskovské letisko Domodedovo, ktoré zoštátnila len pred pol rokom. Uviedol to v utorok ruský minister financií Anton Siluanov, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Myslím si, že budúci rok, doslova začiatkom roka, bude podiel vydražený, a to vo verejnej aukcii,“ povedal Siluanov v rozhovore pre štátnu televíziu. Dôvody dražby štvrtého najrušnejšieho letiska v krajine nie sú oficiálne známe. Minister uviedol, že vláda na ňom odviedla „kus práce“ a že vie o potenciálnych záujemcoch.
Ruský súd v júni rozhodol, že štát prostredníctvom Federálnej agentúry pre štátne vlastníctvo získa 100 percent podielov v spoločnostiach, ktoré prevádzkujú letisko. Jeho dovtedajší dvaja majitelia – Dmitrij Kamenščik a Valerij Kogan – sú podľa súdu zahraniční občania, ktorí nemajú právo spravovať majetok v Rusku. Podľa prokuratúry tiež prevádzali zisky zo strategicky významného podniku do zahraničia.
Letisko po znárodnení prevzal bývalý vládny predstaviteľ Andrej Ivanov. V júli pre ruskú spravodajskú agentúru RBK povedal, že letisko je značne zadlžené a hľadá nového majiteľa. Zoštátnenie tiež spôsobilo finančné straty, ktoré ohrozujú jeho fungovanie bez štátnej pomoci.
Ruský štát po rozpútaní vojny na Ukrajine od februára 2022 zaistil západné aktíva v hodnote niekoľkých miliárd dolárov vrátane majetku firiem, ako je francúzska mliekarenská skupina Danone či nemecká energetická firma Uniper. Rusko napríklad v prípade Danone najprv tieto aktíva zaistilo a napokon dotlačilo materskú firmu k ich predaju za nízku cenu. Podľa Kremľa boli tieto kroky voči západným firmám spravodlivé a napráva sa nimi zbabraná privatizácia počas rozpadu Sovietskeho zväzu v 90. rokoch. Podľa kritikov však takýto postup odradil dlhodobých serióznych investorov.
