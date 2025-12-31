  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 31.12.2025Meniny má Silvester
-3°Bratislava

V Bratislave sa koná 34. ročník Silvestrovského behu cez mosty

  • DNES - 7:55
  • Bratislava
V Bratislave sa koná 34. ročník Silvestrovského behu cez mosty

Posledný deň roka sa v Bratislave koná 34. ročník tradičného Silvestrovského behu cez bratislavské mosty. Trať je dlhá 11,5 kilometra a vedie cez všetkých päť bratislavských mostov, teda Prístavný most, most Apollo, Starý most, Nový most a most Lanfranconi.

Beh odštartujú „výstrelom“ zo šampanského o 10.00 h pri Ekonomickej univerzite, cieľ je na bežeckom ovále štadióna Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, kde bude zároveň sprievodný program vrátane detských súťaží.

Štartovať sa bude vo vlnách, ktoré budú zohľadňovať výkonnostné kritériá na základe časov dosiahnutých v minulých ročníkoch uvedených pri registrácii. Časové vlny budú aj vizuálne farebne odlišné a viditeľné na štartových číslach. Meranie času bude zabezpečené pomocou čipov na zadnej strane štartovacích čísiel. Používať slúchadlá počas behu je zakázané a pretekárovi hrozí diskvalifikácia. Súvisí to s bezpečnosťou bežcov a divákov, ako aj na prípadné organizačné usmernenia, zásahy či pokyny organizátorov.

Organizátori očakávajú viacero rekordov vrátane počtu účastníkov. Na beh je prihlásených viac ako 2200 bežcov z 28 krajín. Zastúpenie by mali mať okrem Slovenska aj Portugalsko, Čína, Rumunsko, Írsko, Bulharsko, Bielorusko, Srbsko, Švajčiarsko, Holandsko, Belgicko, Čierna Hora, Španielsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, USA, Veľká Británia, Kanada, Česko, Poľsko, Ukrajina, Gruzínsko, Kazachstan, Kolumbia, Maďarsko, Rakúsko či Rusko.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Michal Šipoš: Pri kandidátkach sme obozretnejší,za nikoho sa však nedá úplne zaručiť

Michal Šipoš: Pri kandidátkach sme obozretnejší,za nikoho sa však nedá úplne zaručiť

DNES - 8:57Domáce

Hnutie Slovensko sa pri zostavovaní kandidátnych listín do volieb snaží byť obozretnejšie.

SHMÚ varuje pred víchricou na horách, snehové jazyky môžu byť až do večera

SHMÚ varuje pred víchricou na horách, snehové jazyky môžu byť až do večera

DNES - 8:17Domáce

Aj v posledný deň roka si treba dávať pozor na silný vietor najmä v horských oblastiach, ako aj na snehové jazyky a záveje.

Útočník pobodal dvoch ľudí, na mieste zasahovala polícia

Útočník pobodal dvoch ľudí, na mieste zasahovala polícia

VČERA - 20:44Domáce

Polícia zadržala podozrivého útočníka.

Pre Slovensko platí viacero výstrah, pozor na tieto javy

Pre Slovensko platí viacero výstrah, pozor na tieto javy

VČERA - 19:23Domáce

Meteorológovia pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého a druhého stupňa.

Vosveteit.sk
Obľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedciObľúbená náhrada cukru medzi Slovákmi môže spúšťať negatívne zmeny v tele, varujú vedci
Nabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostaliNabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostali
Dve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webovDve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webov
Xiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilovXiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilov
Samsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutýchSamsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutých
Ako skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiťAko skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiť
Ukrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúťUkrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúť
Izrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centovIzrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centov
Prišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackliPrišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackli
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP