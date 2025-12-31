V Bratislave sa koná 34. ročník Silvestrovského behu cez mosty
Posledný deň roka sa v Bratislave koná 34. ročník tradičného Silvestrovského behu cez bratislavské mosty. Trať je dlhá 11,5 kilometra a vedie cez všetkých päť bratislavských mostov, teda Prístavný most, most Apollo, Starý most, Nový most a most Lanfranconi.
Beh odštartujú „výstrelom“ zo šampanského o 10.00 h pri Ekonomickej univerzite, cieľ je na bežeckom ovále štadióna Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, kde bude zároveň sprievodný program vrátane detských súťaží.
Štartovať sa bude vo vlnách, ktoré budú zohľadňovať výkonnostné kritériá na základe časov dosiahnutých v minulých ročníkoch uvedených pri registrácii. Časové vlny budú aj vizuálne farebne odlišné a viditeľné na štartových číslach. Meranie času bude zabezpečené pomocou čipov na zadnej strane štartovacích čísiel. Používať slúchadlá počas behu je zakázané a pretekárovi hrozí diskvalifikácia. Súvisí to s bezpečnosťou bežcov a divákov, ako aj na prípadné organizačné usmernenia, zásahy či pokyny organizátorov.
Organizátori očakávajú viacero rekordov vrátane počtu účastníkov. Na beh je prihlásených viac ako 2200 bežcov z 28 krajín. Zastúpenie by mali mať okrem Slovenska aj Portugalsko, Čína, Rumunsko, Írsko, Bulharsko, Bielorusko, Srbsko, Švajčiarsko, Holandsko, Belgicko, Čierna Hora, Španielsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, USA, Veľká Británia, Kanada, Česko, Poľsko, Ukrajina, Gruzínsko, Kazachstan, Kolumbia, Maďarsko, Rakúsko či Rusko.
Michal Šipoš: Pri kandidátkach sme obozretnejší,za nikoho sa však nedá úplne zaručiť
Hnutie Slovensko sa pri zostavovaní kandidátnych listín do volieb snaží byť obozretnejšie.
SHMÚ varuje pred víchricou na horách, snehové jazyky môžu byť až do večera
Aj v posledný deň roka si treba dávať pozor na silný vietor najmä v horských oblastiach, ako aj na snehové jazyky a záveje.
Útočník pobodal dvoch ľudí, na mieste zasahovala polícia
Polícia zadržala podozrivého útočníka.
Pre Slovensko platí viacero výstrah, pozor na tieto javy
Meteorológovia pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého a druhého stupňa.