Kolumbia: Petro tvrdí, že USA útočili vo Venezuele na továreň vyrábajúcu kokaín

  • DNES - 6:25
  • Bogota
Kolumbijský prezident Gustavo Petro v utorok vyhlásil, že Spojené štáty bombardovali v prístavnom venezuelskom meste Maracaibo továreň podozrivú z výrobu kokaínu. Jeho vyjadrenie prišlo len deň po tom, čo jeho americký náprotivok Donald Trump potvrdil prvý úder Washingtonu na území Venezuely.

Vieme, že Trump bombardoval továreň v meste Maracaibo, kde sa podľa našich domnienok miešala pasta z koky na výrobu kokaínu,“ oznámil Petro na platforme X.

Trump iba v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty zasiahli a zničili dok vo Venezuele, ktorý údajne slúžil ako nákladisko drog na lode pre pašerákov. AFP zdôrazňuje, že nateraz nie je jasné, či lídri hovorili o tom istom mieste.

Petro vo svojom príspevku naznačil, že továreň prevádzkovala kolumbijská skupina Povstalecká Národná oslobodzovacia armáda (ELN), ktorá čiastočne kontroluje kolumbijský región Catatumbo na hranici s Venezuelou, známy pre výrobu kokaínu.

Prezident USA Donald Trump 16. decembra oznámil blokádu „sankcionovaných ropných tankerov“ plaviacich sa z Venezuely. Šéf Bieleho domu tvrdí, že Caracas pod vedením prezidenta Nicolása Madura využíva peniaze z predaja ropy na financovanie „narkoterorizmu, obchodovania s ľuďmi, vrážd a únosov“.

Venezuela akúkoľvek účasť na pašovaní drog popiera a tvrdí, že USA sa snažia zvrhnúť Madura s cieľom zmocniť sa jej zásob ropy, ktoré sú najväčšie na svete.

Americké sily tiež od septembra útočia na lode v Karibiku a Tichom oceáne, ktoré podľa Washingtonu prevážajú drogy. Útoky si vyžiadali už viac ako 100 obetí na životoch, pričom v mnohých prípadoch išlo o rybárov.

Zdroj: Info.sk, TASR
