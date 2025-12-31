  • Články
Streda, 31.12.2025Meniny má Silvester
Poľsko žiada EK o prešetrenie TikToku pre obsah generovaný umelou inteligenciou

  • DNES - 5:57
  • Varšava
Poľsko požiadalo Európsku komisiu (EK) o prešetrenie platformy TikTok po tom, ako táto sociálna sieť uverejnila príspevky generované umelou inteligenciou, ktoré okrem iného obsahovali aj výzvy na vystúpenie krajiny z Európskej únie. Varšava to oznámila v utorok s tvrdením, že išlo takmer určite o dezinformácie pochádzajúce z Ruska. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Na TikToku sa v uplynulých týždňoch rozšíril profil, ktorý zverejňoval videá mladých žien oblečených v poľských národných farbách vyzývajúcich krajinu na vystúpenie z EÚ. Profil získal značnú popularitu, no z platformy medzičasom už zmizol.

Zverejnený obsah predstavuje hrozbu pre verejný poriadok, informačnú bezpečnosť a integritu demokratických procesov v Poľsku a v celej Európskej únii,“ uviedol v liste zaslanom Komisii námestník poľského ministra pre digitalizáciu Dariusz Standerski.

Povaha obsahu, spôsob jeho šírenia a používanie syntetických audiovizuálnych materiálov naznačujú, že platforma nespĺňa povinnosti, ktoré vyplývajú z jej statusu veľmi veľkej online platformy (VLOP),“ dodal.

Hovorca poľskej vlády v utorok vyhlásil, že ide nepochybne o ruské dezinformácie, pretože nahrávky podľa neho obsahovali ruskú syntax.

Sme v kontakte s poľskými orgánmi a odstránili sme obsah, ktorý porušuje naše pravidlá,“ potvrdil hovorca TikToku v e-mailovom vyjadrení pre agentúru Reuters.

Zástupcovia Európskej komisie a ruského veľvyslanectva vo Varšave na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovali.

Zdroj: Info.sk, TASR
