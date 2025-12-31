  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 31.12.2025Meniny má Silvester
-3°Bratislava

Americký veľvyslanec pri NATO spochybňuje ruské tvrdenia o útoku na sídlo Putina

  • DNES - 5:31
  • Brusel
Americký veľvyslanec pri NATO spochybňuje ruské tvrdenia o útoku na sídlo Putina

Americký veľvyslanec pri Severoatlantickej aliancii (NATO) Matthew Whitaker v utorok v rozhovore pre televíziu Fox News spochybnil ruské tvrdenia o tom, že Ukrajina zaútočila na rezidenciu ruského prezidenta pri meste Valdaj.

Zdôraznil, že by chcel vidieť správy amerických spravodajských služieb o údajnom útoku. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Zdá sa mi trochu neohrabané urobiť niečo takéto, keď sme tak blízko k mierovej dohode,“ uviedol. Ukrajina podľa neho naozaj chce mier a vykonať takýto útok by bolo bezohľadné. Whitaker podotkol, že nie je jasné, čo sa skutočne stalo.

Rusko v pondelok uviedlo, že Ukrajina zaútočila na prezidentskú rezidenciu v Novgorodskej oblasti prostredníctvom 91 útočných dronov dlhého doletu. V reakcii Moskva prisľúbila odvetné kroky a uviedla, že pritvrdí svoj postoj pri vyjednávaniach. Ukrajina označila obvinenia Ruska za „lži“, ktorých cieľom je ospravedlniť ďalšie útoky na Ukrajinu, a jej minister zahraničných vecí v utorok uviedol, že Rusko neposkytlo žiadne dôkazy, „pretože žiadne neexistujú“.

Pre mňa je najdôležitejšie, čo povedia spravodajské služby Spojených štátov a našich spojencov o tom, či sa tento útok skutočne stal, alebo nie," povedal Whitaker.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Poľsko žiada EK o prešetrenie TikToku pre obsah generovaný umelou inteligenciou

Poľsko žiada EK o prešetrenie TikToku pre obsah generovaný umelou inteligenciou

DNES - 5:57Zahraničné

Poľsko požiadalo Európsku komisiu o prešetrenie platformy TikTok po tom, ako táto sociálna sieť uverejnila príspevky generované umelou inteligenciou, ktoré okrem iného obsahovali aj výzvy na vystúpenie krajiny z EÚ.

Vo veku 35 rokov zomrela vnučka Johna F. Kennedyho Tatiana Schlossbergová

Vo veku 35 rokov zomrela vnučka Johna F. Kennedyho Tatiana Schlossbergová

VČERA - 21:56Zahraničné

Vo veku 35 rokov v utorok zomrela environmentálna novinárka a vnučka zavraždeného amerického prezidenta Johna F. Kennedyho Tatiana Schlossbergová.

Bolsonaro opäť podstúpil zákrok pre pretrvávajúcu štikútku

Bolsonaro opäť podstúpil zákrok pre pretrvávajúcu štikútku

VČERA - 21:45Zahraničné

Brazílsky exprezident Jair Bolsonaro v utorok podstúpil neplánovaný zákrok pre pretrvávajúcu štikútku.

Navaľného tím tvrdí, že na Kryme odhalil luxusné sídlo pre Putina

Navaľného tím tvrdí, že na Kryme odhalil luxusné sídlo pre Putina

VČERA - 19:07Zahraničné

Spolupracovníci zosnulého ruského protikorupčného aktivistu Alexeja Navaľného v utorok zverejnili výsledok najnovšej investigatívy.

Vosveteit.sk
Nabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostaliNabíjanie telefónu každý deň bude čoskoro minulosťou. Brutálny prelom z Číny ukazuje, ako veľmi západné značky zaostali
Dve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webovDve rozšírenia pre Chrome potichu zbierali heslá a kradli údaje z viac než 170 webov
Xiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilovXiaomi vytiahlo najťažší kaliber. Xiaomi 17 Ultra ide po krku konkurencii. Útočí na trón fotomobilov
Samsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutýchSamsung televízory dostanú novú funkciu. Väčšina ľudí si až teraz uvedomí, koľko spomienok má zabudnutých
Ako skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiťAko skončí vesmír? Toto sú tri najpravdepodobnejšie konce všetkého, čo poznáme. Ani jeden sa ti nebude páčiť
Ukrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúťUkrajinci ukázali Bohdanu na podvozku Tatry 8×8. Toto je delo, ktoré po výstrele dokáže okamžite zmiznúť
Izrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centovIzrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centov
Prišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackliPrišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackli
Tento zlozvyk Slovákov prispieva k rakovine a väčšina ľudí ho stále považuje za úplne normálnyTento zlozvyk Slovákov prispieva k rakovine a väčšina ľudí ho stále považuje za úplne normálny
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP