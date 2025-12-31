Americký veľvyslanec pri NATO spochybňuje ruské tvrdenia o útoku na sídlo Putina
- DNES - 5:31
- Brusel
Americký veľvyslanec pri Severoatlantickej aliancii (NATO) Matthew Whitaker v utorok v rozhovore pre televíziu Fox News spochybnil ruské tvrdenia o tom, že Ukrajina zaútočila na rezidenciu ruského prezidenta pri meste Valdaj.
Zdôraznil, že by chcel vidieť správy amerických spravodajských služieb o údajnom útoku. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Zdá sa mi trochu neohrabané urobiť niečo takéto, keď sme tak blízko k mierovej dohode,“ uviedol. Ukrajina podľa neho naozaj chce mier a vykonať takýto útok by bolo bezohľadné. Whitaker podotkol, že nie je jasné, čo sa skutočne stalo.
Rusko v pondelok uviedlo, že Ukrajina zaútočila na prezidentskú rezidenciu v Novgorodskej oblasti prostredníctvom 91 útočných dronov dlhého doletu. V reakcii Moskva prisľúbila odvetné kroky a uviedla, že pritvrdí svoj postoj pri vyjednávaniach. Ukrajina označila obvinenia Ruska za „lži“, ktorých cieľom je ospravedlniť ďalšie útoky na Ukrajinu, a jej minister zahraničných vecí v utorok uviedol, že Rusko neposkytlo žiadne dôkazy, „pretože žiadne neexistujú“.
„Pre mňa je najdôležitejšie, čo povedia spravodajské služby Spojených štátov a našich spojencov o tom, či sa tento útok skutočne stal, alebo nie," povedal Whitaker.
