Výrobca mobilov varuje: Pozor na sofistikovaný útok!

  • DNES - 19:52
  • Svet
Majitelia zariadení by si mali okamžite aktualizovať operačný systém.

Spoločnosť Apple varuje majiteľov zariadení iPhone a iPad pred sofistikovaným kybernetickým útokom. Ako priblížil denník Daily Mail, v rámci ochrany by si mali čím skôr aktualizovať operačný systém na najnovšiu verziu.

Podľa spoločnosti došlo k dvom závažným poruchám na jadre prehliadača Safari s názvom WebKit. Útočníci vďaka tomu môžu získať prístup k zariadeniu bez povolenia a vedomia majiteľa.

Pozor pri týchto zariadeniach

Ako informuje Daily Mail, najväčšie riziko útoku hrozí zariadeniam iPhone 11 a neskorším modelom, iPad Pro s 12.9 palcovou obrazovkou 3. generácie a neskorším modelom a iPad Pro s 11 palcovou obrazovkou od prvej generácie a neskorším modelom.

V ohrození sú aj modely iPad Air vrátane 3. generácie a neskorších modelov, iPad od 8. generácie a iPad mini od 5. generácie.

„U používateľov s automatickými aktualizáciami by už mala byť inštalovaná náprava. U ostatných je potrebné manuálne stiahnutie iOS 26.2 alebo iPadOS 26.2 cez nastavenia zariadenia.“

Ako sa chrániť pred útokmi

Ako pre Fox News uviedol odborník na kybernetickú bezpečnosť Kurt Knutsson, najlepšou ochranou pred náhlymi kybernetickými útokmi sú okamžité aktualizácie bezpečnostného systému.

Knutsson preto odporúča aktivovanie automatických aktualizácií na mobile. Majitelia by sa okrem toho mali vyhnúť klikaniu na neoverené odkazy v správach v četovacích aplikáciách.

Najúčinnejším spôsobom, ako sa chrániť pred útokom z nebezpečných webových stránok, je používať antivírusový program. Dôležitá je aj ochrana na sociálnych sieťach. Na tých je potrebné prispôsobiť si nastavenia súkromia tak, aby sa citlivé informácie nedostali na verejnosť.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk, foxnews.com
