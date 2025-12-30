Skladujete veci na mikrovlnke? Pozor, hrozí tento následok
- DNES - 20:09
- Londýn
Aké najčastejšie chyby opakujeme pri používaní mikrovlnky? A čo sa stane, ak na nej budeme skladovať predmety?
Mikrovlnka patrí ku každodenne používaným zariadeniam v kuchyni, no s tým súvisí aj množstvo chýb, ktoré opakujeme pri jej používaní. Ako pre denník Daily Mail upozornili experti zo spoločnosti Cookology, jednou z najčastejších chýb je ukladanie predmetov na mikrovlnku.
„Môže to zablokovať ventilátory, viesť k ich prehrievaniu a potenciálnemu poškodeniu alebo dokonca zvýšiť riziko požiaru,“ varuje spoločnosť. Tá okrem toho pripomenula 4 ďalšie riziká pri používaní mikrovlnky.
1. Nevhodné nádoby
O tom, že kovy do mikrovlnky nepatria, ste už pravdepodobne počuli. Pozor si však treba dať aj na niektoré druhy plastov.
„Plastové nádoby, ktoré nie sú vhodné na používanie v mikrovlnke, môžu do jedla uvoľniť chemikálie, a to najmä pri ohrievaní mastných alebo olejových jedál,“ varuje Cookology.
2. Nemiešanie jedla
Hoci vo väčšine mikrovlniek sa nachádza rotujúci tanier na otáčanie nádoby, jedlo v nej sa len málokedy ohreje rovnomerne. Preto je podľa odborníkov potrebné prístroj občas zastaviť a jedlo premiešať.
„Premiešanie v polovici ohrevu alebo otáčanie nádoby poskytuje bezpečnejšie a konzistentné výsledky, potrebné najmä pri ohrievaní ryže, mäsa alebo zvyškov jedla,“ uvádza Cookology.
3. Príliš tesne uzavreté nádoby
Aby ste sa vyhli nerovnomerne ohriatemu jedlu a neporiadku v mikrovlnke, jedlo je potrebné uzatvoriť v plastovej nádobe. Podľa Cookology by ste ho však nemali uzatvárať príliš tesne.
„Pri uzatvorení je potrebné nechať otvorenú malú medzeru, aby z nej mohla unikať para,“ uviedli odborníci.
4. Zanedbávanie čistenia
Pre čistotu a efektivitu zariadenia je potrebné ho pravidelne čistiť. „Špinavá mikrovlnka spotrebuje viac energie a varí menej efektívne,“ varujú odborníci z Cookology. Zvyšky jedla v mikrovlnke podľa nich takisto prispievajú k vzniku dymu a pachu pri varení.
Nechávate riad namočený v dreze? Chyba! Viete, čo hrozí?
Mikrobiológovia varujú pred zvykom, ktorý podľa nich môže viesť k problémom so zdravím.
Sklamanie na Silvestra: Na ohňostroj čakali hodiny, nakoniec žiadny nevideli
Obyvatelia Londýna a turisti niekoľko hodín čakali na silvestrovský ohňostroj, dočkali sa však len sklamania.
Čo predchádzalo tragédii? Zo Švajčiarskeho baru unikli ďalšie zábery
Tragický požiar vo švajčiarskom kantóne Valais pravdepodobne spôsobila pyrotechnika.
Americký herec, režisér a producent Mel Gibson má dnes 70 rokov
Máloktorá hollywoodska osobnosť vyvoláva také rozporuplné reakcie. Muž s výnimočným talentom a kontroverzným postojmi roky rozdeľuje verejnosť aj filmových kritikov na dva tábory.