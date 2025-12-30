  • Články
Skladujete veci na mikrovlnke? Pozor, hrozí tento následok

Aké najčastejšie chyby opakujeme pri používaní mikrovlnky? A čo sa stane, ak na nej budeme skladovať predmety?

Mikrovlnka patrí ku každodenne používaným zariadeniam v kuchyni, no s tým súvisí aj množstvo chýb, ktoré opakujeme pri jej používaní. Ako pre denník Daily Mail upozornili experti zo spoločnosti Cookology, jednou z najčastejších chýb je ukladanie predmetov na mikrovlnku.

„Môže to zablokovať ventilátory, viesť k ich prehrievaniu a potenciálnemu poškodeniu alebo dokonca zvýšiť riziko požiaru,“ varuje spoločnosť. Tá okrem toho pripomenula 4 ďalšie riziká pri používaní mikrovlnky.

1. Nevhodné nádoby

O tom, že kovy do mikrovlnky nepatria, ste už pravdepodobne počuli. Pozor si však treba dať aj na niektoré druhy plastov.

„Plastové nádoby, ktoré nie sú vhodné na používanie v mikrovlnke, môžu do jedla uvoľniť chemikálie, a to najmä pri ohrievaní mastných alebo olejových jedál,“ varuje Cookology.

2. Nemiešanie jedla

Hoci vo väčšine mikrovlniek sa nachádza rotujúci tanier na otáčanie nádoby, jedlo v nej sa len málokedy ohreje rovnomerne. Preto je podľa odborníkov potrebné prístroj občas zastaviť a jedlo premiešať.

„Premiešanie v polovici ohrevu alebo otáčanie nádoby poskytuje bezpečnejšie a konzistentné výsledky, potrebné najmä pri ohrievaní ryže, mäsa alebo zvyškov jedla,“ uvádza Cookology.

3. Príliš tesne uzavreté nádoby

Aby ste sa vyhli nerovnomerne ohriatemu jedlu a neporiadku v mikrovlnke, jedlo je potrebné uzatvoriť v plastovej nádobe. Podľa Cookology by ste ho však nemali uzatvárať príliš tesne.

„Pri uzatvorení je potrebné nechať otvorenú malú medzeru, aby z nej mohla unikať para,“ uviedli odborníci.

4. Zanedbávanie čistenia

Pre čistotu a efektivitu zariadenia je potrebné ho pravidelne čistiť. „Špinavá mikrovlnka spotrebuje viac energie a varí menej efektívne,“ varujú odborníci z Cookology. Zvyšky jedla v mikrovlnke podľa nich takisto prispievajú k vzniku dymu a pachu pri varení.

Zdroj: Info.sk, DP, dailymail.co.uk
