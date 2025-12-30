Nezodpovedné správanie: Muži odpálili ohňostroj priamo vo výťahu
- DNES - 17:45
- Murino
Správanie dvoch mužov zachytila kamera.
Video z mesta Murino neďaleko Petrohradu obletelo sociálne siete. Krátko pred Silvestrom tam totiž dvojica mužov vo výťahu odpálila ohňostroj. Ich správanie zachytila kamera priamo vo výťahu.
„V meste Murino dvaja muži odpálili ohňostroj priamo vo výťahu,“ informoval na sociálnej sieti X magazín The Lentach. „Muži sa pri tom prekvapivo nezranili, a kabína výťahu ostala len mierne poškodená,“ píše sa v príspevku.
Vo videu priamo z výťahu sú dvaja muži zobrazení pri tom, ako odpálili rímsku sviecu. Kým jeden z nich ju držal v rukách, druhý sa prizeral a držal pritom fľašu. Raketa niekoľkokrát vystrelila farebné svetlice, a zanechala po sebe v kabíne dym.
В Мурино двое мужчин запустили фейерверк прямо в лифте.— Лентач (@the_lentach) December 28, 2025
Результат, на удивление, не убил мужчин, а лишь слегка повредил кабину лифта pic.twitter.com/keNIRql8YW
Ako je to s ohňostrojmi na Slovensku?
Ako informoval predseda Asociácie predajcov pyrotechniky Tomáš Šmitala, petardy, zábleskové petardy, batérie petárd a ďalšie podobné výrobky, ktorých hlavným efektom je hluk, je na Slovensku zakázané predávať aj používať.
Povolené sú ohňostroje, rímske sviece či rakety s farebným svetlom. „Petardy nemajú svetelný zelený, červený, modrý výbuch. Petarda buchne vždy len nažlto. Jednoducho by som povedal, že každý výbuch, ktorý je zakázaný, okamžite zhasne do jednej sekundy. Pričom efekty, ktoré nie sú zakázané, môžu horieť tri až štyri sekundy,“ priblížil Šmitala.
