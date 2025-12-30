  • Články
Vo veku 35 rokov zomrela vnučka Johna F. Kennedyho Tatiana Schlossbergová

  • DNES - 21:56
  • Boston
Vo veku 35 rokov v utorok zomrela environmentálna novinárka a vnučka zavraždeného amerického prezidenta Johna F. Kennedyho Tatiana Schlossbergová. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AP a televízie NBC News.

Naša krásna Tatiana dnes ráno zomrela. Navždy zostane v našich srdciach,“ napísala rodina na sociálnych sieťach. Schlossbergová minulý mesiac v článku pre magazín The New Yorker pri príležitosti 62. výročia atentátu na jej starého otca oznámila, že jej bola pred rokom diagnostikovaná akútna myeloidná leukémia so zriedkavou mutáciou.

Päť týždňov strávila v newyorskej nemocnici, kde podstúpila liečbu chemoterapiou a neskôr transplantáciu kostnej drene. „Lekár mi povedal, že ma dokáže udržať nažive rok, možno. Moja prvá myšlienka bola, že moje deti, ktorých tváre žijú natrvalo na vnútornej strane mojich viečok, si ma nebudú pamätať,“ napísala.

Kennedyho vnučka bola rešpektovanou environmentálnou novinárkou, pracovala napríklad pre The New York Times, The Atlantic alebo The Washington Post. Často kritizovala svojho bratranca, súčasného ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho. V minulosti ho označila za „hanbu seba i zvyšku svojej rodiny“.

Tatiana Schlossbergová bola druhým dieťaťom dcéry Johna F. Kennedyho a bývalej veľvyslankyne Spojených štátov v Japonsku Caroline Kennedyovej a umelca Edwina Schlossberga. V čase atentátu na bývalého amerického prezidenta z 22. novembra 1963 mala Tatianina matka Caroline len šesť rokov.

Zdroj: Info.sk, TASR
