Bolsonaro opäť podstúpil zákrok pre pretrvávajúcu štikútku

  • DNES - 21:45
  • Brazília
Brazílsky exprezident Jair Bolsonaro v utorok podstúpil neplánovaný zákrok pre pretrvávajúcu štikútku.

Na sociálnych sieťach o tom informovala jeho manželka Michelle. Krátko pred operáciou pritom lekári oznámili, že exprezidenta by z nemocnice mohli prepustiť vo štvrtok 1. januára. Upozornila na to agentúra Reuters, píše TASR.

Sedemdesiatročný Bolsonaro už pre pretrvávajúcu štikútku od soboty podstúpil dva chirurgické zákroky v nemocnici, kam ho ho v stredu previezli z väzenia pre plánovanú operáciu slabinovej prietrže. Chronická štikútka ho trápila aj v minulosti a v súvislosti s ňou podstúpil vyšetrenia už v roku 2021.

Bolsonarove zdravotné problémy pretrvávajú od predvolebnej prezidentskej kampane v roku 2018, keď utrpel bodné poranenie.

Bývalá hlava štátu si odpykáva 27-ročný trest odňatia slobody za pokus o prevrat. Vo väzení je od novembra tohto roka. Vinu popiera a tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania. Začiatok trestu si odpykával v domácom väzení. Po tom, čo sa pokúsil odstrániť si monitorovací náramok z členka, ho umiestnili do väzenia, keďže súd Bolsonarov čin vyhodnotil ako pokus o útek.

Zdroj: Info.sk, TASR
