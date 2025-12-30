Útočník pobodal dvoch ľudí, na mieste zasahovala polícia
Polícia zadržala podozrivého útočníka.
Polícia zasahovala v utorok podvečer v Trnave, kde došlo k ozbrojenému konfliktu. Informoval o tom portál tvnoviny.sk.
Podľa portálu dvaja štátni príslušníci Gruzínska skončili s bodnými poraneniami v nemocnici po tom, ako na nich zaútočil útočník pravdepodobne takisto z Gruzínska.
"Zranené osoby zostali v nemocnici. Polícia podozrivého útočníka zadržala," informoval portál tvnoviny.sk.
