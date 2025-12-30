Navaľného tím tvrdí, že na Kryme odhalil luxusné sídlo pre Putina
- DNES - 19:07
- Moskva
Spolupracovníci zosnulého ruského protikorupčného aktivistu Alexeja Navaľného v utorok zverejnili výsledok najnovšej investigatívy.
Podľa nich luxusný komplex na pobreží Čierneho mora na anektovanom Kryme patrí prezidentovi Vladimirovi Putinovi. TASR o tom píše podľa webov navalny.com a denníka The Moscow Times.
Navaľného Nadácia pre boj proti korupcii (FBK) uvádza, že komplex v lokalite Mys Aja vznikol na mieste bývalej „Janukovyčovej dače“. Výstavba na tomto mieste však pokračovala aj po anexii Krymu Ruskom v roku 2014.
Pred ruskou anexiou pozemok v roku 2007 kúpila rodina bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, ktorý bol zosadený z funkcie počas Euromajdanu a utiekol do Ruska. Po ruskej anexii Krymu nehnuteľnosť zaradili pod Úrad pre správu prezidentského majetku.
FBK zverejnila mnoho fotografií, podľa ktorých na mieste „Janukovyčovej dače“ vznikla budova na ploche 9000 štvorcových metrov. Pribudol heliport, cesty, budovy pre personál, park, terasa, mólo a pláž s bielym pieskom. Publikovala aj pôdorysy a fotografie miestností s luxusným vybavením a zariadením na dezinfekciu vzduchu.
V roku 2017 novinári zistili, že sľuby guvernéra Krymu o prevode Janukovyčovej vily do štátneho vlastníctva sa nenaplnili. Prevzala ju sieť spoločností prepojených s Jurijom a Borisom Kovaľčukom, ktorí sa považujú za súčasť najbližšieho Putinovho kruhu.
FBK uviedla, že vlastnícka štruktúra sa podobá na schému identifikovanú v iných nehnuteľnostiach, ktoré prepojila s Putinom, vrátane rezidencie pri jazere Valdaj a rozľahlého paláca pri čiernomorskom letovisku Gelendžik.
Podľa zverejnených dokumentov areál spĺňa podmienky požadované pre dohľad ruskej Federálnej ochrannej služby, ktorá je zodpovedná za Putinovu bezpečnosť. Navaľného spolupracovníci odhadli jeho cenu na desať miliárd rubľov (127 miliónov dolárov).
V roku 2021 Navaľného tím zverejnil dvojhodinové video o vzniku luxusného paláca na pobreží Čierneho mora za viac ako miliardu dolárov, ktorý spriatelení oligarchovia údajne postavili pre Putina prostredníctvom siete schránkových spoločností. V priebehu necelého mesiaca malo video vyše 20 miliónov pozretí.
Kremeľ v tom čase poprel prepojenie paláca v Gelendžiku s Putinom, video však pomohlo vyvolať celoštátne protesty krátko pred uväznením Navaľného. Najvýznamnejší opozičný predstaviteľ neskôr vo väzení zomrel.
