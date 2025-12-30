Zelenskyj: Rokujeme s Trumpom o prítomnosti amerických vojakov v rámci záruk
- DNES - 18:58
- Kyjev
Ukrajina rokuje s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o možnej prítomnosti amerických jednotiek na Ukrajine v rámci bezpečnostných záruk po skončení vojny s Ruskom.
V utorok to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Zelenskyj médiám povedal, že Kyjev je odhodlaný pokračovať v rozhovoroch o ukončení vojny a že je pripravený stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v akomkoľvek formáte.
Ukrajinský prezident tiež ozrejmil, že spojenci Kyjeva majú spôsobilosti na to, aby overili, či skutočne došlo k útoku ukrajinských dronov na rezidenciu ruského prezidenta vo Valdaji, ako tvrdí Moskva.
„Pokiaľ ide o útok na Valdaj, náš vyjednávací tím sa spojil s americkým tímom, prešli si detaily a pochopili sme, že ide o podvrh. A samozrejme, naši partneri si vďaka svojim technickým možnostiam môžu vždy overiť, že to bol podvrh,“ povedal Zelenskyj.
