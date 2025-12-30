  • Články
Utorok, 30.12.2025
EÚ: Peking cvičeniami pri Taiwane ohrozuje medzinárodný mier a stabilitu

EÚ: Peking cvičeniami pri Taiwane ohrozuje medzinárodný mier a stabilitu

Európska únia v utorok v súvislosti s vojenskými cvičeniami Číny v okolí ostrovného Taiwanu vyhlásila, že Peking „ohrozuje medzinárodný mier a stabilitu“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Mier a stabilita v Taiwanskom prielive majú strategický význam pre regionálnu a globálnu bezpečnosť a prosperitu. Opakovane vyzývame na zdržanlivosť a vyhýbanie sa akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli ďalej eskalovať napätie,“ povedala hovorkyňa EÚ Anitta Hipperová.

Obavy v utorok vyjadrili aj Francúzsko a Nemecko. Paríž cvičenia označil za „znepokojivé“ a vyzval všetky strany, aby sa vyhli eskalácii. Berlín upozornil, že cvičenia „narušujú stabilitu“ v Taiwanskom prielive.

V utorok bola súčasťou čínskych manévrov ostrá streľba v piatich zónach v okolí Taiwanu. Cvičenia sú zamerané na nácvik bojovej pripravenosti na mori a vo vzduchu, dosiahnutie celkovej prevahy, blokádu kľúčových prístavov a území a vykonanie viacrozmerného odstrašovania, uviedol hovorca velenia východného vojenského okruhu čínskej armády.

Zdroj: Info.sk, TASR
Navaľného tím tvrdí, že na Kryme odhalil luxusné sídlo pre Putina

Navaľného tím tvrdí, že na Kryme odhalil luxusné sídlo pre Putina

DNES - 19:07Zahraničné

Spolupracovníci zosnulého ruského protikorupčného aktivistu Alexeja Navaľného v utorok zverejnili výsledok najnovšej investigatívy.

Zelenskyj: Rokujeme s Trumpom o prítomnosti amerických vojakov v rámci záruk

Zelenskyj: Rokujeme s Trumpom o prítomnosti amerických vojakov v rámci záruk

DNES - 18:58Zahraničné

Ukrajina rokuje s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o možnej prítomnosti amerických jednotiek na Ukrajine v rámci bezpečnostných záruk po skončení vojny s Ruskom.

Zelenskyj oznámil summit koalície ochotných 6. januára vo Francúzsku

Zelenskyj oznámil summit koalície ochotných 6. januára vo Francúzsku

DNES - 17:16Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že sa budúci týždeň vo Francúzsku stretne s lídrami tzv. koalície ochotných.

Lavrov: Západ musí pochopiť, že Rusko má vo vojne s Ukrajinou navrch

Lavrov: Západ musí pochopiť, že Rusko má vo vojne s Ukrajinou navrch

DNES - 15:29Zahraničné

Západ musí pochopiť, že ruské jednotky majú vo vojne na Ukrajine „strategickú iniciatívu“. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov to v utorok vyhlásil v rozhovore pre štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti.

