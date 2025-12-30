Zelenskyj oznámil summit koalície ochotných 6. januára vo Francúzsku
- DNES - 17:16
- Kyjev/Paríž
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že sa budúci týždeň vo Francúzsku stretne s lídrami tzv. koalície ochotných. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Summitu bude predchádzať stretnutie bezpečnostných poradcov 3. januára na Ukrajine, uviedol Zelenskyj. „Krátko na to sa uskutočnia rokovania na úrovní lídrov – stretnutia sú potrebné. Plánujeme ich na 6. januára vo Francúzsku,“ upresnil ukrajinský prezident na sociálnej sieti X.
„Som vďačný tímu (amerického) prezidenta (Donalda) Trumpa za pripravenosť zúčastniť sa vo všetkých efektívnych formátoch. Nestrácame ani jeden deň,“ dodal Zelenskyj.
Koalícia ochotných je skupina viac ako 30 štátov vedená Spojeným kráľovstvom a Francúzskom. Bezprostredne po oznámení nebolo jasné, ktoré sa na summite zúčastnia.
