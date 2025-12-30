Rezort práce pripravuje zavedenie rodinnej karty: Ako bude fungovať?
- DNES - 17:01
- Bratislava
Hoci je vláda tesne za polovicou svojho funkčného obdobia, v sociálnej politike je plnenie programového vyhlásenia vlády približne v dvoch tretinách.
Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD). V budúcom roku čaká rezort viacero noviniek, okrem iného aj zavedenie rodinnej karty.
Projekt je v závere fázy trhových konzultácií a rezort aktívne komunikuje s potenciálnymi prevádzkovateľmi. Rodinná karta má umožniť rodinám uplatňovať zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa.
Ďalšou otvorenou úlohou je nové životné minimum. Súčasné nastavenie podľa ministra nezodpovedá reálnym minimálnym nákladom na život. Inštitút pre výskum práce a rodiny už vypracoval novú filozofiu životného minima, ktorá bola postúpená odborným sekciám a na jej zavedení sa pracuje. Zmena sa má dotknúť aj viacerých sociálnych dávok, ktoré sú na životné minimum naviazané.
Minister pripomenul aj opatrenia zamerané na jednorodičov. Od 1. februára 2026 má začať fungovať projekt pre jednorodičov, pričom rezort plánuje aj zvýšenie výživného, ktoré označil za jednu zo základných priorít vlády v oblasti ochrany detí a rodín.
„Za jeden rok, čo sa na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny urobilo, boli prijaté zásadné zmeny v mimoriadne rýchlom tempe. Pevne verím, že ľudia to už začínajú cítiť a ešte výraznejšie to pocítia v nasledujúcom období,“ uviedol Tomáš.
Zdôraznil, že rezort v sociálnej oblasti plní svoje záväzky. „Pri akomkoľvek opatrení v sociálnej oblasti držíme slovo. Čo sme ľuďom sľúbili, to sme aj doručili,“ dodal minister
