Bratislava

Lavrov: Západ musí pochopiť, že Rusko má vo vojne s Ukrajinou navrch

  Moskva
Západ musí pochopiť, že ruské jednotky majú vo vojne na Ukrajine „strategickú iniciatívu“. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov to v utorok vyhlásil v rozhovore pre štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti. TASR o tom informuje podľa správy televízie Sky News.

Pohľad Kremľa na vojnu na Ukrajine sa podľa Lavrova nezmenil. „Náš principiálny postoj zostáva nezmenený. Strategická iniciatíva zostáva úplne v rukách ruskej armády a Západ to chápe,“ uviedol minister.

Šéf ruskej diplomacie doplnil, že Spojené štáty podporujú ruskú požiadavku zorganizovať na Ukrajine nové prezidentské voľby. „Americká administratíva vedie aktívnu a cieľavedomú sprostredkovateľskú prácu,“ priblížil Lavrov.

Ohľadom koordinácie medzi dvoma najväčšími jadrovými veľmocami Lavrov uviedol, že spoločne „nesú zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti“. Moskva však naďalej čaká na oficiálnu odpoveď na návrh ruského prezidenta Vladimira Putina ohľadom zmluvy o kontrole zbraní New Start.

Kým nevyprší platnosť zmluvy, je logické dať americkej strane možnosť vykonať komplexné preskúmanie iniciatívy ruského prezidenta Vladimira Putina na dobrovoľné zmrazenie kvalitatívnych limitov zmluvy New Start na jeden rok,“ uzavrel Lavrov.

Zdroj: Info.sk, TASR
