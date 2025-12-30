Medvedev sa na sociálnych sieťach vyhrážal Zelenskému
- DNES - 15:08
- Moskva
Dmitrij Medvedev pohrozil ukrajinskému prezidentovi bezprostrednou smrťou.
Bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev v utorok na sociálnych sieťach pohrozil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému bezprostrednou smrťou, pričom jeho meno priamo nespomenul. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a televízie ABC News.
Na platforme X Medvedev obvinil Zelenského z „pokusu o zmarenie urovnania konfliktu“ s odkazom na prebiehajúce mierové rokovania sprostredkované Spojenými štátmi. „Chce vojnu. No, aspoň teraz bude musieť zostať v úkryte po zvyšok svojho bezcenného života,“ napísal Medvedev.
The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025
V samostatných príspevkoch na platforme Telegram sa odvolával na vianočný prejav Zelenského, v ktorom ukrajinský líder povedal: „Kiežby ho už nebolo“ – čím narážal na šéfa Kremľa Vladimira Putina.
„Je každému jasné, že želá smrť nielen jednej osobe, ale nám všetkým i našej krajine. A nielenže si to želá, ale nariadil aj masívne útoky,“ napísal Medvedev. Reagoval tak na správy, že Ukrajina údajne podnikla útok dronmi na rezidenciu ruského prezidenta v Novgorodskej oblasti, hoci Kyjev takéto obvinenie poprel. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzičasom tiež uviedol, že Rusko dôkazy o tomto útoku neposkytne, a dodal, že protivzdušná obrana útok odrazila.
„Nebudem tu písať o jeho násilnej smrti, hoci práve teraz mu smrť často dýcha na krk,“ pokračoval Medvedev a hoci priamo Zelenského nemenoval, na ukrajinského lídra sa odvolal sériou urážok a nadávok.
Medvedev dokonca naznačil, že po Zelenského „blížiacej sa smrti“ by jeho konzervované telo malo byť vystavené „na vedecké účely“ v múzeu Kunstkamera v Petrohrade. V 18. storočí cár Peter I. v tejto zbierke kuriozít vystavoval vedecké objekty, medzi ktorými bolo aj mnoho anatomických anomálií, píše DPA.
