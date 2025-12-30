ZSSK apeluje na slušné a bezpečné cestovanie vo vlakoch počas Silvestra
- DNES - 14:56
- Bratislava
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) apeluje na cestujúcich, aby sa vo vlakoch počas Silvestra a Nového roka správali slušne. Pripomína, že vo vlaku sa musia dodržiavať určité pravidlá. Uviedli to z odboru komunikácie ZSSK.
„Obdobie okolo Silvestra a Nového roka patrí medzi najrušnejšie dni roka v železničnej doprave. Počas sviatkov stúpa počet cestujúcich až o 20 percent. ZSSK preto apeluje na cestujúcich, aby svojím správaním prispeli k bezpečnému a ohľaduplnému cestovaniu a dodržiavali zásady #slusnevlakom, ktoré sú základom kultúry cestovania,“ poznamenali.
ZSSK upozornila na to, že keď je správanie jednotlivca agresívne či ohrozujúce, alebo keď cestujúci nereaguje na výzvy personálu, prichádza k zásahu bezpečnostných zložiek. „V takýchto prípadoch je privolanie Policajného zboru SR nevyhnutné na ochranu ostatných cestujúcich a zamestnancov ZSSK. Každý takýto zásah má zároveň dosah na všetkých cestujúcich v danom vlaku. Vyžaduje si spomalenie alebo krátke zastavenie spoja a môže mať následný vplyv aj na ďalšie nadväzné spoje, keďže meškanie sa v železničnej prevádzke môže postupne nabaľovať,“ doplnila.
Bezpečnosť má podľa nej vždy prednosť pred presnosťou. ZSSK v dňoch 27. až 30. decembra evidovala 15 prípadov, pri ktorých došlo k privolaniu alebo zásahu policajtov. „V rovnakom období museli vlakvedúci vylúčiť z prepravy deväť cestujúcich, pričom spolu bolo z vlakov vylúčených 26 osôb. Išlo o situácie s lokálnym charakterom, ktoré si však z dôvodu ochrany bezpečnosti vyžiadali riešenie priamo počas jazdy,“ priblížila.
Pripomenula tiež viaceré pravidlá pre cestu vlakmi. Apelovala na ľudí, aby dodržiavali čistotu a nerušili svojimi hovormi či hudbou spolucestujúcich. Vyzvala tiež na ochranu pred vandalizmom. Hovorila aj potrebe cestovania s platným lístkom. Základným pravidlom podľa nej tiež je uvoľniť miesto pre seniorov, rodičov s deťmi či osoby so zníženou pohyblivosťou. Ľuďom pripomenula, aby pri nejakom incidente kontaktovali vlakvedúceho alebo 112. Zároveň poďakovala cestujúcim aj zamestnancom za tento rok.
