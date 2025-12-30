  • Články
Eurostar prerušil premávku vlakov medzi Európou a Britániou

  • DNES - 14:30
  • Londýn/Paríž
V dôsledku technického problému s napájaním nadzemného elektrického vedenia spoločnosť Eurostar v utorok až do odvolania prerušila železničnú dopravu medzi Veľkou Britániou a Európou v tuneli pod Lamanšským prielivom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na svetové agentúry.

Podľa webovej stránky spoločnosti Eurostar štyri vlaky medzi Londýnom a Parížom už boli zrušené a ďalšie tri sú uvedené ako meškajúce.

Dôrazne odporúčame všetkým našim cestujúcim, aby si odložili cestu na iný deň. Ak nemáte cestovný lístok, prosíme, aby ste nešli na stanicu,“ uvádza sa v oznámení spoločnosti Eurostar.

K tomuto opatreniu pristúpila spoločnosť po tom, čo v tuneli uviazol vlak Le Shuttle prepravujúci autá medzi mestami Folkstone v Anglicku a Calais vo Francúzsku.

Spoločnosť Eurostar prevádzkuje osobné vlaky z londýnskej stanice St Pancras do Paríža, Amsterdamu, Rotterdamu a Bruselu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Obvinený zápasník Karlos Vémola podstúpil operáciu čeľuste

Obvinený zápasník Karlos Vémola podstúpil operáciu čeľuste

DNES - 14:40Zahraničné

Český zápasník Karel Vémola, ktorého minulý týždeň poslal súd do väzby na základe obvinení z obzvlášť závažnej organizovanej trestnej činnosti spojenej s drogami, v utorok podstúpil operáciu čeľuste.

Merz po utorkových rozhovoroch o Ukrajine: Posúvame mierový proces vpred

Merz po utorkových rozhovoroch o Ukrajine: Posúvame mierový proces vpred

DNES - 13:41Zahraničné

Lídri z Európy a Kanady v utorok rokovali o vojne na Ukrajine, oznámil na sociálnej sieti X nemecký kancelár Friedrich Merz, podľa ktorého je v rokovaniach potrebná transparentnosť, a to aj zo strany Ruska.

Tusk: Mier na Ukrajine je na obzore, vojna sa môže skončiť rýchlo

Tusk: Mier na Ukrajine je na obzore, vojna sa môže skončiť rýchlo

DNES - 13:39Zahraničné

Poľský premiér Donald Tusk v utorok pred zasadnutím vlády vyhlásil, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa posunuli a po prvý raz od začiatku konfliktu sa objavila reálna nádej na mier.

Zastavili vyšetrovanie miliardára Usmanova, zaplatí desať miliónov eur

Zastavili vyšetrovanie miliardára Usmanova, zaplatí desať miliónov eur

DNES - 13:38Zahraničné

Prokuratúra v Mníchove výmenou za pokutu desať miliónov eur ukončila stíhanie ruského miliardára uzbeckého pôvodu Ališera Usmanova za porušenie zákona o zahraničnom obchode.

