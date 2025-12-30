Erik Tomáš: Sociálna poisťovňa sprístupní v máji budúceho roka prognózu dôchodkov

  • Články
  • DNES - 13:46
Sociálna poisťovňa (SP) sprístupní v máji 2026 klientom prognózu ich budúcich dôchodkov prostredníctvom elektronického účtu poistenca a mobilnej aplikácie. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) na utorkovej tlačovej konferencii.

Rezort práce chce podľa ministra smerovať k tzv. digitálnej pobočke SP, ktorá má fungovať podobne ako bankové služby. Cieľom je, aby občania nemuseli osobne navštevovať pobočky a väčšinu úkonov vybavili elektronicky.

Súčasťou pokračujúcej modernizácie má byť aj sprístupnenie dôchodkovej prognózy. Klienti si budú môcť v elektronickom účte poistenca a v mobilnej aplikácii pozrieť odhad výšky svojho dôchodku v závislosti od ďalšieho vývoja ich pracovnej kariéry, napríklad pri zmene zamestnania alebo pokračovaní v doterajšom zamestnaní,“ uviedol Tomáš.

Elektronický účet poistenca má umožniť ľuďom už počas produktívneho veku overiť si, či majú započítané všetky obdobia dôchodkového poistenia a či v systéme nechýbajú potrebné dokumenty. Tým sa má predísť ich dodatočnému dohľadávaniu až pri odchode do dôchodku.

Minister zdôraznil, že klasické kamenné pobočky a osobný kontakt zostanú zachované, najmä pre starších občanov, ktorí digitálne služby nevyužívajú.

Zdroj: Info.sk, TASR
