Merz po utorkových rozhovoroch o Ukrajine: Posúvame mierový proces vpred
- DNES - 13:41
- Berlín
Lídri z Európy a Kanady v utorok rokovali o vojne na Ukrajine, oznámil na sociálnej sieti X nemecký kancelár Friedrich Merz, podľa ktorého je v rokovaniach potrebná transparentnosť, a to aj zo strany Ruska. Poľský premiér Donald Tusk medzitým vyjadril nádej, že vojna na Ukrajine sa môže čoskoro skončiť, informuje TASR.
„Posúvame mierový proces vpred. Od všetkých - vrátane Ruska - sa teraz vyžaduje transparentnosť a úprimnosť,“ napísal Merz.
„Mier je na obzore. Niet pochýb o tom, že sa stali veci, ktoré dávajú nádej, že táto vojna sa môže skončiť, a to pomerne rýchlo,“ povedal zas Tusk.
AFP konštatuje, že toto rokovanie je súčasťou pokračujúcich diplomatických vyjednávaní na vysokej úrovni, ktoré sa uskutočňujú od novembra. Ich cieľom je ukončiť už takmer štyri roky trvajúcu vojnu na Ukrajine, ktorá začala inváziou ruských vojsk vo februári 2022.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok telefonicky hovoril s osobitným vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom a deň predtým sa na Floride stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ten po rozhovore so Zelenským vyhlásil, že rokovania pokročili a zostávajú len jedna alebo dve nevyriešené otázky.
Obvinený zápasník Karlos Vémola podstúpil operáciu čeľuste
Český zápasník Karel Vémola, ktorého minulý týždeň poslal súd do väzby na základe obvinení z obzvlášť závažnej organizovanej trestnej činnosti spojenej s drogami, v utorok podstúpil operáciu čeľuste.
Eurostar prerušil premávku vlakov medzi Európou a Britániou
V dôsledku technického problému s napájaním nadzemného elektrického vedenia spoločnosť Eurostar až do odvolania prerušila železničnú dopravu medzi Veľkou Britániou a Európou v tuneli pod Lamanšským prielivom.
Zastavili vyšetrovanie miliardára Usmanova, zaplatí desať miliónov eur
Prokuratúra v Mníchove výmenou za pokutu desať miliónov eur ukončila stíhanie ruského miliardára uzbeckého pôvodu Ališera Usmanova za porušenie zákona o zahraničnom obchode.