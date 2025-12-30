  • Články
Merz po utorkových rozhovoroch o Ukrajine: Posúvame mierový proces vpred

Lídri z Európy a Kanady v utorok rokovali o vojne na Ukrajine, oznámil na sociálnej sieti X nemecký kancelár Friedrich Merz, podľa ktorého je v rokovaniach potrebná transparentnosť, a to aj zo strany Ruska. Poľský premiér Donald Tusk medzitým vyjadril nádej, že vojna na Ukrajine sa môže čoskoro skončiť, informuje TASR.

Posúvame mierový proces vpred. Od všetkých - vrátane Ruska - sa teraz vyžaduje transparentnosť a úprimnosť,“ napísal Merz.

Mier je na obzore. Niet pochýb o tom, že sa stali veci, ktoré dávajú nádej, že táto vojna sa môže skončiť, a to pomerne rýchlo,“ povedal zas Tusk.

AFP konštatuje, že toto rokovanie je súčasťou pokračujúcich diplomatických vyjednávaní na vysokej úrovni, ktoré sa uskutočňujú od novembra. Ich cieľom je ukončiť už takmer štyri roky trvajúcu vojnu na Ukrajine, ktorá začala inváziou ruských vojsk vo februári 2022.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok telefonicky hovoril s osobitným vyslancom amerického prezidenta Stevom Witkoffom a deň predtým sa na Floride stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ten po rozhovore so Zelenským vyhlásil, že rokovania pokročili a zostávajú len jedna alebo dve nevyriešené otázky.

Zdroj: Info.sk, TASR
