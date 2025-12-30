Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s požiarom bytu v Nových Zámkoch
Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre prečin všeobecného ohrozenia v súvislosti s požiarom bytu v Nových Zámkoch.
Požiar vypukol v pondelok 29. decembra v popoludňajších hodinách v byte na Ulici T. G. Masaryka v Nových Zámkoch, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Počas požiaru bytu na piatom poschodí v sedemposchodovom bytovom dome šľahali plamene cez okno kuchyne a šíril sa hustý čierny dym. Záchranné zložky evakuovali 25 osôb nachádzajúcich sa v priľahlých bytoch a previezli ich na bezpečné miesto. Pri požiari sa nikto nezranil. Na mieste zasahovali príslušníci z Hasičskej stanice Nové Zámky a Šurany a členovia dobrovoľného hasičského zboru obce Hurbanovo.
Privolaný zisťovateľ príčin požiarov Hasičského a záchranného zboru predbežne vylúčil úmyselné zavinenie požiaru. Podľa doposiaľ zistených informácií bola jeho príčinou neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom. Presná príčina požiaru a vzniknuté škody sú predmetom vyšetrovania.
SND ruší takmer desať percent miest, má ísť o konsolidáciu
Slovenské národné divadlo ruší celkovo takmer desať percent miest.
Padajúci strom v Žiarskej doline zranil štyroch turistov
Horskí záchranári zo Západných Tatier zasahovali v utorok predpoludním v Žiarskej doline, kde padajúci strom po náraze vetra zranil štyroch turistov.
Polícia pátra po nezvestnej Vanesse
Dievča naposledy videli včera v mieste trvalého bydliska.
Na vojenskom letisku v Kuchyni pristáli ďalšie tri nové stíhačky F-16
Na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách pristáli v utorok tri ďalšie nové stíhačky F-16 pre Ozbrojené sily SR.