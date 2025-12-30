Tusk: Mier na Ukrajine je na obzore, vojna sa môže skončiť rýchlo
- DNES - 13:39
- Varšava
Poľský premiér Donald Tusk v utorok pred zasadnutím vlády vyhlásil, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa posunuli a po prvý raz od začiatku konfliktu sa objavila reálna nádej na mier. Zdôraznil však, že napriek optimizmu je predčasné hovoriť o definitívnych výsledkoch, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Mier je na obzore. Niet pochýb o tom, že sa stali veci, ktoré dávajú nádej, že táto vojna sa môže skončiť, a to pomerne rýchlo,“ povedal Tusk s tým, že základom nádeje je nová deklarácia USA o pripravenosti Washingtonu spolupodieľať sa na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu po uzavretí mieru vrátane možnej prítomnosti amerických jednotiek na hranici alebo na kontaktnej línii medzi Ukrajinou a Ruskom. Dodal, že pôjde o kľúčový test dôveryhodnosti Spojených štátov.
Tusk informoval, že v uplynulých dňoch absolvoval rozhovory s lídrami kľúčových európskych krajín, premiérmi Kanady a Nórska, predstaviteľmi európskych inštitúcií a s generálnym tajomníkom NATO. Podľa neho sa rokovania o mieri medzi Ukrajinou, Spojenými štátmi, Kanadou a európskymi partnermi dostali do vážnej fázy.
Premiér ocenil prístup ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý podľa neho prejavuje dobrú vôľu a je pripravený na kompromisy, pričom rozhodnutia o územných otázkach by mali byť potvrdené referendom. „Je zrejmé, že táto potenciálna dohoda musí byť po prípadnej mierovej dohode vyvážená skutočnými a spoľahlivými bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu,“ uviedol Tusk.
Zároveň zdôraznil, že mier by bol pre Poľsko mimoriadne priaznivou udalosťou vzhľadom na jeho geografickú polohu a bezpečnostné záujmy. Vyzval preto na spoluprácu všetkých štátnych inštitúcií vrátane prezidenta Karola Nawrockého a na koordináciu medzinárodných krokov.
Podľa Tuska je nevyhnutné zachovať jednotu a vyhnúť sa vnútropolitickým sporom, ktoré by mohli oslabiť postavenie Poľska. „Chcel by som, aby sa koniec roka niesol v znamení celonárodnej zhody o našich bezpečnostných prioritách,“ uzavrel Tusk.
Obvinený zápasník Karlos Vémola podstúpil operáciu čeľuste
Český zápasník Karel Vémola, ktorého minulý týždeň poslal súd do väzby na základe obvinení z obzvlášť závažnej organizovanej trestnej činnosti spojenej s drogami, v utorok podstúpil operáciu čeľuste.
Eurostar prerušil premávku vlakov medzi Európou a Britániou
V dôsledku technického problému s napájaním nadzemného elektrického vedenia spoločnosť Eurostar až do odvolania prerušila železničnú dopravu medzi Veľkou Britániou a Európou v tuneli pod Lamanšským prielivom.
Merz po utorkových rozhovoroch o Ukrajine: Posúvame mierový proces vpred
Lídri z Európy a Kanady v utorok rokovali o vojne na Ukrajine, oznámil na sociálnej sieti X nemecký kancelár Friedrich Merz, podľa ktorého je v rokovaniach potrebná transparentnosť, a to aj zo strany Ruska.
Zastavili vyšetrovanie miliardára Usmanova, zaplatí desať miliónov eur
Prokuratúra v Mníchove výmenou za pokutu desať miliónov eur ukončila stíhanie ruského miliardára uzbeckého pôvodu Ališera Usmanova za porušenie zákona o zahraničnom obchode.