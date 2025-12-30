Zastavili vyšetrovanie miliardára Usmanova, zaplatí desať miliónov eur
- DNES - 13:38
- Berlín
Prokuratúra v Mníchove výmenou za pokutu desať miliónov eur ukončila stíhanie ruského miliardára uzbeckého pôvodu Ališera Usmanova za porušenie zákona o zahraničnom obchode. Usmanovovi právnici uviedli, že ich klient s tým súhlasil, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry Reuters a DPA.
Prokuratúra vyšetrovala Usmanova pre podozrenie z dvoch porušení zákona o zahraničnom obchode a možného porušenia sankcií EÚ uvalených na Rusko za inváziu jeho síl na Ukrajinu. V zdôvodnení svojho rozhodnutia uviedla, že vyšetrovanie zastavila so súhlasom Krajinského súdu v Mníchove vzhľadom na „osobitné okolnosti tohto konkrétneho prípadu“. Okrem množstva právnych otázok zohľadnila najmä to, že niektoré z priestupkov boli formálne.
Usmanov bol podozrivý z toho, že medzi aprílom a septembrom 2022 prostredníctvom spoločností so sídlom v zahraničí zaplatil približne 1,5 milióna eur za stráženie dvoch nehnuteľností v bavorskej obci Rottach-Egern. Prokuratúra tiež tvrdila, že Spolkovému úradu pre hospodárstvo a kontrolu vývozu (BAFA) v súvislosti so sankciami nepriznal rôzne cennosti ako šperky, obrazy a vína. Usmanov akékoľvek pochybenie poprel.
Podľa svojich právnikov Usmanov nemá žiadne väzby na spoločnosti, ktoré údajné platby uskutočnili, a nevlastní ani nekontroluje predmetné nehnuteľnosti. Tiež tvrdili, že sankcie EÚ sa na vyšetrovanie priamo nevzťahovali. Zaplatená suma, z ktorej pôjde 8,5 milióna eur do štátneho rozpočtu Bavorska, nie je podľa nich ani pokutou, ani formou trestu.
Už v novembri 2024 prokuratúra vo Frankfurte nad Mohanom za podobných podmienok zastavila vyšetrovanie Usmanova v kauze prania špinavých peňazí. Podnikateľ vtedy musel zaplatiť 1,5 milióna eur niekoľkým charitatívnym organizáciám a 2,5 milióna eur išlo do štátnej pokladnice.
Usmanov, ktorého čistý majetok má podľa rebríčka Bloomberg Billionaires Index hodnotu 18,8 miliardy dolárov, je jedným z najbohatších Rusov a je na niekoľkých sankčných zoznamoch. Svoj majetok nazhromaždil predovšetkým v baníctve, oceliarstve, telekomunikačných a internetových spoločnostiach, ako aj v mediálnom a športovom sektore.
Obvinený zápasník Karlos Vémola podstúpil operáciu čeľuste
Český zápasník Karel Vémola, ktorého minulý týždeň poslal súd do väzby na základe obvinení z obzvlášť závažnej organizovanej trestnej činnosti spojenej s drogami, v utorok podstúpil operáciu čeľuste.
Eurostar prerušil premávku vlakov medzi Európou a Britániou
V dôsledku technického problému s napájaním nadzemného elektrického vedenia spoločnosť Eurostar až do odvolania prerušila železničnú dopravu medzi Veľkou Britániou a Európou v tuneli pod Lamanšským prielivom.
Merz po utorkových rozhovoroch o Ukrajine: Posúvame mierový proces vpred
Lídri z Európy a Kanady v utorok rokovali o vojne na Ukrajine, oznámil na sociálnej sieti X nemecký kancelár Friedrich Merz, podľa ktorého je v rokovaniach potrebná transparentnosť, a to aj zo strany Ruska.
Tusk: Mier na Ukrajine je na obzore, vojna sa môže skončiť rýchlo
Poľský premiér Donald Tusk v utorok pred zasadnutím vlády vyhlásil, že rokovania o ukončení vojny na Ukrajine sa posunuli a po prvý raz od začiatku konfliktu sa objavila reálna nádej na mier.