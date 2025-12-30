  • Články
Utorok, 30.12.2025
Bratislava

Na vojenskom letisku v Kuchyni pristáli ďalšie tri nové stíhačky F-16

  • DNES - 13:32
  • Bratislava/Kuchyňa
Na vojenskom letisku v Kuchyni pristáli ďalšie tri nové stíhačky F-16

Na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách pristáli v utorok tri ďalšie nové stíhačky F-16 pre Ozbrojené sily SR.

Pôvodne mali pristáť už 18. decembra, no ich prílet bol preložený pre nepriaznivé poveternostné podmienky. Celkovo má Slovensko v súčasnosti už k dispozícii desať z celkovo objednaných 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby.

Vzdušný priestor SR naďalej chránia Poliaci, Maďari a Česi. Slovensko by mohlo prebrať ochranu vzdušného priestoru v polovici budúceho roka. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v utorok povedal, že by bol rád, keby k tomu došlo do konca leta 2026.

Slovensko koncom roka 2018 uzavrelo kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo. Prvé stroje prileteli na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v lete minulého roka. Americká zbrojárska spoločnosť Lockheed Martin nedávno oznámila, že dokončila výrobu všetkých stíhačiek typu F-16 Block 70 pre Slovensko a Bulharsko.

Zdroj: Info.sk, TASR
