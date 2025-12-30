Na vojenskom letisku v Kuchyni pristáli ďalšie tri nové stíhačky F-16
Na vojenskom letisku v Kuchyni pri Malackách pristáli v utorok tri ďalšie nové stíhačky F-16 pre Ozbrojené sily SR.
Pôvodne mali pristáť už 18. decembra, no ich prílet bol preložený pre nepriaznivé poveternostné podmienky. Celkovo má Slovensko v súčasnosti už k dispozícii desať z celkovo objednaných 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby.
Vzdušný priestor SR naďalej chránia Poliaci, Maďari a Česi. Slovensko by mohlo prebrať ochranu vzdušného priestoru v polovici budúceho roka. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v utorok povedal, že by bol rád, keby k tomu došlo do konca leta 2026.
Slovensko koncom roka 2018 uzavrelo kontrakt na 14 stíhačiek F-16 C/D Block 70 americkej výroby. Dodanie lietadiel sa pre pandémiu oneskorilo. Prvé stroje prileteli na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách v lete minulého roka. Americká zbrojárska spoločnosť Lockheed Martin nedávno oznámila, že dokončila výrobu všetkých stíhačiek typu F-16 Block 70 pre Slovensko a Bulharsko.
SND ruší takmer desať percent miest, má ísť o konsolidáciu
Slovenské národné divadlo ruší celkovo takmer desať percent miest.
Padajúci strom v Žiarskej doline zranil štyroch turistov
Horskí záchranári zo Západných Tatier zasahovali v utorok predpoludním v Žiarskej doline, kde padajúci strom po náraze vetra zranil štyroch turistov.
Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s požiarom bytu v Nových Zámkoch
Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre prečin všeobecného ohrozenia v súvislosti s požiarom bytu v Nových Zámkoch.
Polícia pátra po nezvestnej Vanesse
Dievča naposledy videli včera v mieste trvalého bydliska.