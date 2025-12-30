  • Články
Nehody na priecestiach: Vlaky sa zrazili s autami

  • DNES - 13:11
  • Zlaté Moravce
Nehody na priecestiach: Vlaky sa zrazili s autami

Cestovanie vlakom dnes v západnej časti Slovenska sprevádzajú komplikácie.

Železničnú dopravu ochromili v priebehu utorka až dve vážne kolízie na priecestiach. Kým následky dopoludňajšej nehody pri Zlatých Moravciach sa podarilo odstrániť, na trati pri Bánovciach nad Bebravou momentálne vlaky nepremávajú.

K najčerstvejšej nehode došlo krátko pred poludním v Trenčianskom kraji. Podľa informácií, ktoré zverejnila Železničná spoločnosť Slovensko na sociálnej sieti, bola doprava v úseku Bánovce nad Bebravou – Mníchova Lehota prerušená dnes od 11:55 hod.

Dôvodom je podľa stránky Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR stret osobného vlaku Os 5383 s cestným motorovým vozidlom priamo na železničnom priecestí. Cestujúci v tomto úseku musia počítať s výrazným meškaním a obmedzeniami, kým záchranné zložky nezdokumentujú nehodu a neuvoľnia trať.

Pri nehode momentálne zasahuje jednotka Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou, ktorá na miesto vyslala jeden kus hasičskej techniky a štyroch príslušníkov.

Druhá zrážka vlaku a auta v priebehu jedného dňa

Nejde však o ojedinelý prípad dnešného dňa. Železničiari mali plné ruky práce už v dopoludňajších hodinách v Nitrianskom kraji. V úseku Zlaté Moravce – Vráble došlo k podobnej situácii. Osobný vlak Os 5880 sa tam taktiež stretl s autom na priecestí.

V prípade rannej nehody je už situácia stabilizovaná. Doprava v úseku Zlaté Moravce – Vráble bola podľa železničiarov obnovená o 11:45 hod., teda len desať minút predtým, ako došlo k ďalšej zrážke pri Bánovciach.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/ideme.vlakom.zssk
