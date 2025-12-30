Počas osláv Nového roka bude v Sydney hliadkovať vyše 2500 policajtov

  • Články
Bratislava

V austrálskom meste Sydney bude počas osláv Nového roka posilnená prítomnosť polície, uviedli v utorok miestne úrady. Ide o reakciu na nedávny teroristický útok na pláži Bondi, pri ktorom zahynulo 15 ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Polícia austrálskeho štátu Nový Južný Wales (NSW), kde sa mesto nachádza, vo svojom vyhlásení uviedla, že v stredu bude v meste nasadených vyše 2500 príslušníkov polície. Premiér štátu Chris Minns povedal, že v Sydney pôjde o „historicky najväčšie nasadenie policajných síl na oslavách Nového roka“.

Cieľom opatrení je podľa premiéra zaistiť, aby sa ľudia v uliciach mesta cítili bezpečne. „Je to jasný a zámerný odkaz polície, že bezpečnosť je prioritou číslo jeden,“ uviedol na tlačovej konferencii.

Viem, že po strašných udalostiach zo 14. decembra bude panovať určitá nervozita. Chceme preto, aby ľudia v tomto štáte prejavili vzdor voči týmto odporným teroristom tým, že zajtra večer strávia chvíľu v najkrajšom prístave v najkrajšom meste na svete,“ dodal.

Úrady očakávajú, že na nábreží prístavu v Sydney sa zídu desaťtisíce ľudí a odtiaľ budú sledovať svetoznámy silvestrovský ohňostroj. O 23.00 h miestneho času (13.00 h SEČ) pred polnočným ohňostrojom venujú obetiam útoku minútu ticha. Súčasne premietnu na pylóny mosta Sydney Harbour Bridge na počesť obetí útoku symbol menory – židovského sedemramenného svietnika.

Dvaja muži – otec a syn – zastrelili 14. decembra na pláži Bondi v Sydney počas oslavy židovského sviatku Chanuka 15 ľudí. Policajti na mieste činu zastrelili otca Sajida Akrama a zranili jeho syna Naveeda. Akramovci podľa austrálskych úradov spáchali teroristický útok zrejme inšpirovaný džihádistickou organizáciou Islamský štát. Teroristická skupina ich konanie privítala.

Zdroj: Info.sk, TASR
