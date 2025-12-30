Sybiha: Rusko nepredloží dôkazy o útoku na sídlo Putina, pretože k nemu nedošlo
- DNES - 11:52
- Kyjev
Rusko neposkytlo žiadny vierohodný dôkaz týkajúci sa svojich tvrdení, že Ukrajina zaútočila dronmi na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodskej oblasti.
K takémuto útoku nedošlo, vyhlásil v utorok ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzičasom uviedol, že Rusko dôkazy o tomto útoku neposkytne. Protivzdušná obrana podľa neho útok odrazila. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a príspevku šéfa ukrajinskej diplomacie na sociálnej sieti X.
„Prešiel takmer deň a Rusko stále neposkytlo žiadny hodnoverný dôkaz o svojich obvineniach o údajnom ukrajinskom 'útoku na Putinovu rezidenciu'. A neurobia tak. Pretože žiadny (dôkaz) neexistuje. K takémuto útoku nedošlo,“ napísal Sybiha.
Ukrajinu podľa slov ministra zahraničných vecí sklamali a znepokojili vyhlásenia Spojených arabských emirátov, Indie a Pakistanu, ktoré vyjadrili svoje obavy v súvislosti s útokom, ku ktorému podľa neho pritom vôbec nedošlo.
„Je to o to prekvapujúcejšie, že tieto tri štáty nevydali žiadne oficiálne vyhlásenia, keď ruská raketa 7. septembra 2025 naozaj zasiahla skutočnú ukrajinskú vládnu budovu,“ uviedol Sybiha.
Rusko podľa šéfa ukrajinskej diplomacie dlhodobo klame. „Rusko, napríklad, začiatkom roka 2022 tvrdilo, že nezaútočí na Ukrajinu. (Rusi) tiež často obviňujú druhých z toho, čo sami plánujú urobiť,“ tvrdí. „Ich slová by sa nikdy nemali považovať za bernú mincu,“ dodal.
Sybiha taktiež tvrdí, že takéto reakcie na „nepodložené manipulatívne“ tvrdenia Ruska len podporujú ruskú propagandu a povzbudzujú Moskvu k ďalším „zverstvám a lžiam“.
Na záver vyzval všetky štáty, aby konali zodpovedne a zdržali sa reakcie na neoverené tvrdenia. Tie podľa neho podkopávajú konštruktívny mierový proces, ktorý v súčasnosti napreduje.
K poskytnutiu dôkazov sa v utorok v telefonáte s novinármi vyjadril aj hovorca Kremľa Peskov. „Nemyslím si, že by mali existovať nejaké dôkazy, ak by sa uskutočnil takýto masívny útok dronmi, ktorý bol vďaka dobre koordinovanej práci protivzdušnej obrany odrazený,“ povedal. Rusko v reakcii na tento údajný útok podľa Peskova sprísni svoj vyjednávací postoj pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine.
O údajnom ukrajinskom útoku na rezidenciu Putina v pondelok informoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Moskva naň bude podľa neho reagovať, pričom prehodnotí aj svoju pozíciu na mierových rokovaniach, z ktorých sa však stiahnuť nechce.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil obvinenie Moskvy z útoku na Putinovu rezidenciu za „ďalšiu lož“. Podľa neho sa Rusko takýmito vyhláseniami snaží podkopať pokrok dosiahnutý na ukrajinsko-amerických rozhovoroch o mierovom pláne.
Údajný útok odsúdil aj americký prezident Donald Trump, ktorý povedal, že je preto „veľmi nahnevaný“.
Počas osláv Nového roka bude v Sydney hliadkovať vyše 2500 policajtov
V austrálskom meste Sydney bude počas osláv Nového roka posilnená prítomnosť polície, uviedli v utorok miestne úrady.
Čína pokračuje v manévroch pri Taiwane, ich súčasťou je ostrá paľba
Čína bude „rázne reagovať“ v súvislosti s rozsiahlym predajom amerických zbraní Taiwanu, uviedol v utorok tamojší minister zahraničných vecí Wang I.
Páchatelia útoku na pláži Bondi podľa polície v Sydney zrejme konali samostatne
Páchatelia obvinení z masovej streľby na pláži Bondi v austrálskom meste Sydney podľa všetkého „konali samostatne“ a neboli súčasťou širšej teroristickej bunky, uviedla v utorok austrálska polícia.
Trump potvrdil prvý americký úder na území Venezuely
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty zasiahli a zničili dok vo Venezuele, ktorý údajne slúžil ako nákladisko drog na lode pre pašerákov.