Poslanec NR SR za KDH Martin Šmilňák mal dopravnú nehodu, v dychu mu zistili alkohol
Poslanec Národnej rady (NR) SR za KDH Martin Šmilňák mal v nedeľu (28. 12.) dopravnú nehodu, po ktorej mu v dychu zistili alkohol.
Pre TASR to potvrdili z KDH s tým, že Šmilňák je pripravený znášať dôsledky svojho konania. Na prípad upozornil denník Plus jeden deň.
„KDH má informáciu o dopravnej udalosti, ku ktorej došlo dňa 28. decembra 2025 v okrese Bardejov. Poslanec Martin Šmilňák vyjadruje úprimnú ľútosť nad udalosťou, keď mu polícia po zrážke s jelenicou namerala 0,16 promile alkoholu v krvi,“ priblížilo KDH.
Dodalo, že Šmilňák spolupracuje s príslušnými orgánmi, ako aj dopravným inšpektorátom mesta Bardejov, pričom je pripravený znášať dôsledky svojho konania. „KDH bude rovnako tak rešpektovať závery príslušných orgánov. Po ich oficiálnom vyhodnotení a rozhodnutí sa k veci vyjadríme a zaujmeme primerané stanovisko,“ ozrejmilo hnutie.
Podľa denníka Plus jeden deň sa nehoda odohrala približne o 16.30 h na ceste tretej triedy za obcou Sveržov v okrese Bardejov v smere na Gaboltov. Vozidlo VW T-Roc sa tam podľa ich informácií zrazilo s lesnou zverou.
