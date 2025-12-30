  • Články
Šimkovičová: Pripravujeme edukačné aktivity na základných školách na podporu tradičnej kultúry

  • DNES - 10:45
  • Bratislava
Už na jar by sa mali na prvom stupni základných škôl (ZŠ) objaviť aktivity smerujúce k podpore povedomia o tradičnej ľudovej kultúre. V koncoročnom rozhovore pre TASR to uviedla ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nominantka SNS).

Deti sa prostredníctvom prvkov približujúcich kroje, ale tiež spevníkov či maľovaniek budú môcť zoznámiť s ľudovou kultúrou a tradíciou regiónu, v ktorom žijú,“ vysvetlila Šimkovičová. „Pomôcky budú prispôsobené špecifikám a histórii každého regiónu,“ zdôraznila ministerka. Vzdelávanie by malo byť súčasťou záujmových aktivít realizovaných mimo vyučovania.

Na programe sa podieľa Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru i Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Lektorskú pomoc pre učiteľov má poskytnúť Slovenský ľudový umelecký kolektív,“ dodala ministerka. Nevylúčila, že sa výchovno-vzdelávací program rozšíri aj na materské školy.

Národná rada SR ešte v prvej polovici roka 2025 schválila novelu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktorá rozširuje účel ich použitia. Dotáciu bude možné poskytnúť aj na podporu a rozvoj vzťahu k nehmotnému kultúrnemu dedičstvu. Môže ísť napríklad o dotácie na podporu vzťahu k štátnemu jazyku, tradičnej ľudovej kultúre alebo ľudovým tradíciám.

Zdroj: Info.sk, TASR
